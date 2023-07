Skoraj dva milijona za novo bivalno enoto v Krmelju

11.7.2023 | 10:30

Na kraju, kjer stoji ta »rumena hiša«, nekdanji stanovanjski blok Krmelj 38, naj bi sredi leta 2026 stala bivalna enota. (Foto: P. Perc)

Predstavniki Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Občine Sevnica in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac v Ljubljani ob predaji odločbe o sofinanciranju (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica/Krmelj - Poročali smo, da je med gradnjami 16 bivalnih enot za zagotovitev varnega okolja bivanja za starejše in druge osebe, ki so odvisne od pomoči drugih po celi Sloveniji, za kar država oz. Ministrstvo za solidarno prihodnost namenja več kot 65 milijonov evrov, tudi Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca.

Na javnem razpisu za sofinanciranje objektov za institucionalno varstvo odraslih je DUO Impoljca za gradnjo Bivalne enote Krmelj prejel 1.955.000 evra.

Uresničitev do leta 2026

V sevniški občini se je delež prebivalcev, starejših od 65 let, povečal že na dobro petino. Imajo dva javna socialnovarstvena zavoda, in sicer Trubarjev dom upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu ter Dom upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca.

DUO Impoljca ima sicer tri enote in 340 zaposlenih. V enoti Impoljca imajo 305 mest, od teh 43 mest v ločenih bivalnih enotah na Mrtovcu, dve enoti na Brezovem in eno v Sevnici. V Domu upokojencev Sevnica imajo dodatnih 95 mest in dnevno varstvo, v Domu upokojencev Brežice pa še 156 mest in prav tako dnevno varstvo.

Ob objavi omenjenega javnega razpisa sta Občina in DUO Impoljca zaslutila priložnost, da bi bivalno enoto vzpostavili še v Mirnski dolini. V Krmelju so našli primerno občinsko zemljišče, na katerem stoji zapuščena zgradba, domačini jo imenujejo »rumena hiša«, v njej pa so bili stanovalci še pred dvema letoma. Na tem kraju namerava DUO Impoljca do sredine leta 2026 zgraditi bivalno enoto za 16 stanovalcev. Naložbo so ocenili na nekaj več kot 3,4 milijona evrov. Ob slabih dveh milijonih evrov podpore države ji bo občina podarila omenjeno zemljišče, vredno okroglih 50 tisočakov. S tem so soglašali tudi sevniški občinski svetniki, pravzaprav so se morali odločiti za brezplačni odstop zemljišča državi, da je DUO Impoljca sploh lahko kandidiral za omenjeni denar z razpisa. Nekaj več kot 1,27 milijona evrov bo zagotovil DUO Impoljca, dobrih 190 tisočakov pa bo prispevala sevniška občina. Do decembra bi zagotovili gradbeno dovoljenje, aprila prihodnje leto bi objavili razpis za gradnjo in to končali do sredine leta 2026.

Bivalna enota v Krmelju bo organizacijsko pripojena k Domu upokojencev Sevnica.

Po načrtih naj bi šlo za enonadstropno gradnjo z mansardo, ki bo zgrajena z enako površino kot zdajšnje poslopje, s šestimi enoposteljnimi in petimi dvoposteljnimi sobami. Bivalno enoto nameravajo nameniti predvsem oskrbi okoliških prebivalcev oz. prebivalcev iz Mirnske doline.

Nova energetsko varčna zgradba naj bi imela nekaj več kot 700 kvadratnih metrov uporabne površine. V enoti načrtujejo tudi prostor za izvajalce pomoči na domu, prostor za uvodne pogovore in za načrtovanje in spremljanje dejavnosti.

V novi bivalni enoti bi izvajali tudi program medgeneracijskega povezovanja in skrbeli za program prostovoljstva. Nekaj več kot polovico energije naj bi dobili iz obnovljivih virov.

P. P.; M. K.