Indijska romantična drama za uvod v novomeške Poletne filmske večere; zaključek z Žigo Vircem

11.7.2023 | 09:40

Utrinek iz filma Fotograf

Novo mesto - Pred ploščadjo novomeškega Kulturnega centra Janeza Trdine bodo vsak torek in četrtek julija in avgusta brezplačno na ogled različni filmi. Poletni filmski večeri se bodo začeli nocoj z indijskim filmom Riteša Batre Fotograf, nežno, nostalgično in humorja polno romanco o dveh osamljenih dušah, ki se srečata na kaotičnih ulicah Mumbaija.

V ospredju indijskega filma iz leta 2019 je ulični fotograf, ki ga gospodovalna babica priganja k poroki, zaradi česar prepriča plaho dekle iz premožnejše družine, da se izdaja za njegovo zaročenko. Kljub velikim kulturnim razlikam se par zbliža, nepričakovano prijateljstvo pa obrne na glavo njun pogled na svet.

"Fotograf je film sprave; lika ne iščeta le sorodne duše, najti skušata tudi ravnotežje med tradicijo in modernostjo, med družino in lastnimi željami, med podobo in resničnostjo. Morda zgodba res zveni predvidljivo, a Batra se izogne žanrskim klišejem, banalnim šalam in razkazovanju čustev ter namesto tega ustvari razmišljujoč film, osredotočen na notranja življenja protagonistov," je o filmu v The Playlistu zapisal Joe Blessing.

Zaključek z Žigo Vircem

Utrinek iz filma Poletje 91

Poletno filmsko dogajanje v Novem mestu se bo končalo zadnji avgustovski dan, ko bo na ogled slovenski celovečerni dokumentarni film Poletje 91. Po predvajanju filma bo pogovor z novomeškim ustvarjalcem ter avtorjem filma Žigo Vircem.

Zgodovinski observacijski dokumentarec z letnico 2021 prinaša popolnoma nov in neobremenjen vpogled v duh časa in vsakdanjika prebivalcev Slovenije na križišču zgodovine. S pomočjo obsežne akcije zbiranja še nikoli videnih arhivskih in domačih video posnetkov film postavi gledalca v avdiovizualni časovni stroj in ga ponese v kaotično obdobje pred in med slovenskim osamosvajanjem ter po njem, so o filmu Poletje 91 zapisali v Bazi slovenskih filmov.

"Osrednji del filma so morda res vojni dogodki, videni skozi prizmo udeležencev in opazovalcev, toda Virc daje hkrati vedeti, da se je v tistem obdobju dogajalo tudi vsakdanje življenje, iz katerega nastanejo 'male zgodovine', pa čeprav v senci 'velike zgodovine'," je o filmu na spletnem portalu za promocijo kinematografije in kulture Cineuropa zapisal Marko Stojiljković.

STA; M. K.