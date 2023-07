Prenova črpališča na Brodu - čisti odplake največjega naselja v mestu

11.7.2023 | 08:30

Črpališče Brod

Gregor Macedoni in Dejan Bibič

Novo mesto - Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta te dni podpisala pogodbo za rekonstrukcijo črpališča odpadnih voda na Brodu v vrednosti dobrih 920 tisoč evrov. Prenova 40 let starega črpališča, ki bo poleg povečanja njegovih kapacitet posegla tudi v menjavo tehnologije s sodobnejšo, se bo začela že v tem mesecu in bo trajala do prihodnjega maja, so sporočili z rotovža.

Črpališče na desnem bregu Krke v bližini nove brvi v Irči vasi bo mehansko čistilo odpadne vode iz največjega stanovanjskega naselja v Novem mestu in okoliških ulic. Prenovljeno bo v omrežju prečrpavalo odpadne vode več kot 5 tisoč uporabnikov.

M. K.

Foto: MO Novo mesto