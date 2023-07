Gorelo na kmetiji, dvakrat tudi na Lokvah

11.7.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Minulo noč ob 0.51 je v naselju Znojile pri Krki, občina Ivančna Gorica, gorel lesen objekt na kmetiji nad vasjo. Požar, ki je uničil objekt v velikosti 4 x 3 metre v celoti, so pogasili gasilci PGD Krka, Zagradec in Muljava.

Gasilci dvakrat na Lokve

Ob 2.06 so na cesti v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorele avtomobilske pnevmatike. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar.

Ob 3.59 pa so na Lokvah goreli zabojniki za smeti. Požar, ki je uničili tri zabojnike, so prav tako pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 9:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA izvod 1. Levo;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK, izvod 4 Primostek.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA, izvod 2. OB TEŽKI VODI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH;

- od 8:00 do 11:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE, izvod 2. REPČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP bazen Sevnica, nizkonapetostno omrežje – črpališče med 8.30 in 14. uro.

M. K.

