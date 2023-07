Ukinjanje režijskih obratov - Tega ne bi dala državi za nič na svetu

11.7.2023 | 11:30

Da ukinjanje režijskih obratov ni dobra rešitev, so prepričani tudi v Občini Straža, ki režijski obrat ima, z njim imajo zelo dobre izkušnje občinska uprava in tudi občani. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Potem ko je vlada posredovala javnosti nov osnutek sprememb predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, je ta tako kot pred dobrim letom v občinah, ki se jih ta zakon tiče v prvi vrsti, naletel na negativne odzive. Sporni sta predvsem ukinitev režijskih obratov, s katerimi v več manjših občinah učinkovito urejajo javne zelene površine in postorijo tudi še kaj drugega, in sprememba na področju oskrbe s pitno vodo, ki je po zdajšnji ureditvi izvirna naloga občin, po novem pa bi bila to prenesena naloga države.

V občinah so zelo kritični do predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki prinaša ukinitev učinkovitih režijskih obratov, ki v manjših občinah zelo dobro delujejo, in podržavljanje oskrbe s pitno vodo – Škodljive posledice sprememb predloga zakona

Igor Vidmar