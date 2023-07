Pod Vinjo vasjo avto na streho

10.7.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PKD)

Popoldne ob 15.21 sta na cesti Novo mesto–Metlika v bližini Vinje vasi, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom eno vozilo postavili nazaj na kolesa in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo. Dežurni delavec cestnega podjetja je zavaroval mesto nesreče s prometno signalizacijo in očistil cestišče.

Ob cesti zagorela smreka

Ob 16.27 je v Martinji vasi pri Mokronogu, občina Mokronog Trebelno, zagorela smreka ob cesti. Z gašenjem so začeli domačini, dokončno pa so požar pogasili gasilci PGD Mokronog.

Poškodovan kolesar

Ob 11.06 se je na cesti v Čatežu ob Savi, občina Brežice, pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Prehiter motorist

Poročali smo že o nesreči motorista včeraj popoldne v Štalcerjih - s PU Ljubljana danes pojasnjujejo, da je nesrečo povzročil sam, saj je vozil prehitro in trčil v

zadnji del avtomobila, ki je pred njim v križišču zavijal. Motorist se je lažje poškodoval, zoper njega pa bo uveden prekrškovni postopek.

M. K.