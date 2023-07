Drago Lunder 100-krat in Dušan Gorenc 150-krat darovala kri

10.7.2023 | 19:40

Drago Lunder (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: OZ RK Novo mesto)

Dušan Gorenc

Novo mesto - Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto so imeli danes kar dvakrat ''prelepo nalogo čestitati kar dvema krvodajalcema, ki sta kri darovala 100 oz. 150-krat,'' so sporočili iz OZ RK Novo mesto.

Že zjutraj ob 8. uri se je krvodajalske akcije udeležil Drago Lunder iz KORK Šmarjeta, ki je kri daroval stotič. Z darovanjem je začel že pri osemnajstih letih, ko se je pridružil sodelavcem v Novoteksu, kjer so še posebej spodbujali darovanje krvi in so jim za nagrado dali dva kilograma blaga. Tudi po odhodu v druge službe je z darovanjem nadaljeval, imel pa je vzor tudi v štiri leta starejšem bratu krvodajalcu. Ob službi mu čas zapolni kmetovanje s sinom. Čeprav se mu delovna doba počasi izteka, pa mu do krvodajalske upokojitve manjka še kar nekaj let, zato mu bodo, kot so prepričani na Rdečem križu, prav gotovo čestitali še za kakšen jubilej.

Čestitali in zahvalili sta se mu sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek in vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Mojca Šimc, dr. med.

Ob 10. uri pa so pričakali krvodajalca Duška Gorenca iz KORK Dolenjske Toplice, ki je daroval kri stopetdesetič. O njem je bilo pravzaprav že veliko povedanega, saj to ni njegov prvi jubilej - je krvodajalec že od leta 1977, čestitk pa se je do danes nabralo kar nekaj. Tudi na našem portalu smo bili zraven, ko je kri daroval 130-tič, 120-tič, 110-tič ... Duško pa ni samo krvodajalec, temveč se mu po krvi pretaka prostovoljstvo, kot je povedala predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar. Je tudi aktiven član topliške krajevne organizacije RK, član nadzornega odbora OZ RKS Novo mesto, član civilne zaščite, gasilec, doma in v tujini pa ga poznajo tudi kot uspešnega jadralnega padalca in predsednika Kluba za prosto letenje Kanja.

Danes je kri daroval v sklopu krvodajalske akcije za občane Dolenjskih Toplic, zato so na odvzem prišli tudi njegovi sokrajani in župan Franc Vovk. Ob visokem jubileju so mu čestitali predsednica OZ RKS Novo mesto, župan Franc Vovk, predsednica KORK Dolenjske Toplice Ivana Pelko (Duškova sestra) ter vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Mojca Šimc, dr. med., so še sporočili iz OZ RK Novo mesto.

M. K.

