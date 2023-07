V gozdu umrl 49-letni moški; požar na Ratežu še preiskujejo

10.7.2023 | 11:00

Konec tedna se je, kot smo poročali, zgodila smrtna nesreča pri delu v gozdu v Bojsnem. Policisti so ugotovili, da je na 49-letnega moškega, ki je v gozdu podiral drevesa, padlo eno izmed dreves. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Požar še raziskujejo

Sinoči je zagorel gospodarski objekt na Ratežu. Poškodovan ni bil nihče, požar so gasilci omejili in pogasili. Policisti in kriminalisti bodo opravili ogled požarišča in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara.

Trčil v ograjo ob hiši - pijan, brez vozniške, z ukradenim avtom ...

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni, da naj bi na Drnovem voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in odpeljal s kraja. Na podlagi opisa so policisti 29-letnega voznika izsledili in ustavili v Kerinovem Grmu. Med postopkom so ugotovili, da je kršitelj nesrečo povzročil z ukradenim avtomobilom VW golf, zato so mu vozilo zasegli. 29-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,01 miligrama alkohola. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. O številnih kršitvah cestno prometnih predpisov bodo seznanili pristojno sodišče in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Prehitri - ena na streho, druga v drevo

V soboto nekaj pred 16. uro je na območju Pokleka nad Blanco 20-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad avtomobilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi neprilagojene hitrosti izdali plačilni nalog.

O prometni nesreči na regionalni cesti med Sevnico in Tržiščem so bili sevniški policisti obveščeni včeraj ob 8.30. Ugotovili so, da je 65-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomi in tatvine

V Žužemberku je med 6. 7. in 7. 7. nekdo iz rezervoarjev tovornega vozila in delovnega stroja iztočil okoli 240 litrov goriva.

S parkirnega prostora na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v petek popoldne neznanec ukradel VW golf bele barve, registrskih oznak LJ 592-KZ. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Na delovišču v Novem mestu je med 7. 7. in 8. 7. nekdo iz dveh premičnih semaforjev ukradel akumulatorja. Izvajalca del je oškodoval za 600 evrov.

Na parkirnem prostoru v naselju Gomila na območju PP Trebnje je v noči na soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice pod sedežem izmaknil denar in bančne kartice, s katerimi je opravil dva dviga gotovine na bankomatih. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.300 evrov.

Med 7. 7. in 8. 7. je na Trški Gori v Novem mestu neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel kosilnico, motorno žago, okoli 130 litrov goriva in orodje. Z vlomom in tatvino je lastniku povzročil za okoli 2.500 evrov škode. Prav tako na Trški Gori je med 7. 7. in 8. 7. nekdo s strehe objekta potrgal okoli 15 metrov bakrenih žlebov in 12 metrov odtočnih cevi. Lastnico je oškodoval za 1.500 evrov.

S pašnika v Osrečju na območju PP Šentjernej je v noči na soboto nekdo odpeljal dve ovci.

V noči na nedeljo je v Črnomlju neznanec vlomil v delavnico podjetja in ukradel večjo količino bakrenih izdelkov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Gorenji Brezovici na območju Šentjerneja je med 8. 7. in 9. 7. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit in ročne ure. Lastnica ocenjuje, da je škode za okoli 2.000 evrov.

V kraju Rihpovec na območju PP Trebnje je v noči na nedeljo neznanec vlomil v dva osebna avtomobila in izmaknil denar iz treh denarnic, ki jih je našel v avtomobilih.

Včeraj je v kraju Vrh pri Ljubnu nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel nahrbtno kosilnico.

Pridržali tri razgrajače

Policiste PP Novo mesto so bili v petek popoldne obveščeni, da na Šegovi ulici v Novem mestu pijan moški krši javni red in mir. 58-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitve javnega reda in miru v naselju Gazice so isti večer posredovali tudi brežiški policisti. Kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval opozoril in ukazov policistov in je nadaljeval s kršenjem javnega reda in miru, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali.

Policiste PP Krško so včeraj v jutranjih urah poklicali na pomoč iz naselja Pleterje, kjer naj bi pijan moški na terasi gostinskega lokala razmetaval stole in goste spodbujal k pretepu. Policisti so 18-letnemu kršitelju, ki ni upošteval opozoril in ukazov, odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so vsem trem izdali plačilni nalog.

Migrante prevažala Romun in Bolgar

Policisti so na območju Čateža ob Savi v soboto okoli 14. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Ford mondeo avstrijskih registrskih oznak. 36-letni državljan Romunije je prevažal pet državljanov Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Prav tako na Čatežu ob Savi so včeraj ob 16.30 ustavili 48-letnega državljana Bolgarije, ki je v osebnem avtomobilu bolgarskih registrskih oznak prevažal deset državljanov Turčije. Romunu in Bolgaru so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila, privedli ju bodo k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega konec tedna na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Čatež ob Savi, Kapele, Mali Obrež, Brežice) izsledili in prijeli 85 državljanov Maroka, 47 državljanov Bangladeša, 35 državljanov Rusije, 29 državljanov Afganistana, 25 državljanov Pakistana, 21 državljanov Indije, devet državljanov Konga, osem državljanov Kitajske, sedem državljanov Nepala, šest državljanov Alžirije, šest državljanov Šrilanke, po dva državljana Egipta, Irana in Angole, državljana Malija in državljana Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 7. 7. in 10. 7. posredovali v 241. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 729 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 21 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 42. kršitev javnega reda in miru in dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara, iskanja pogrešane osebe, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

