FOTO: Blagoslovili traktorje

10.7.2023 | 13:00

Traktorje so praznično okrasili.

Traktoristi so se zbrali na cesti pri Pangrč Grmu, potem so se odpeljali v Šmiklavž.

Pri cerkvi v Šmiklavžu, katere ključar je Ivan Šašek (v ozadju v sredini), je maševal stopiški župnik Tadej Kersnič, ki je tudi blagoslovil traktorje. (Vse foto: M. L.)

Pangrč Grm - Včeraj so pri cerkvi v Šmiklavžu nad Pangrč Grmom blagoslovili traktorje. Tradicionalni dogodek so pripravili krajani vasi Pangrč Grma, med njimi zlasti ključar šmiklavške cerkve Ivan Šašek, in župnija Stopiče. Blagoslovil je stopiški župnik Tadej Kersnič.

Na slovesnost so pripeljali 87 traktorjev, med katerimi so nekatere okrasili z rožami in zastavami.

Ker so poleg voznikov traktorjev prišli v Šmiklavž še številni drugi obiskovalci, je bila pri cerkvi na vznožju pobočja Gorjancev precejšnja množica.

Udeleženci so bili vseh starosti, med njimi je bil med najstarejšimi devetdesetletni Martin Kralj iz Gabrja, ki je se je iz domače vasi pripeljal v Šmiklavž s sinom Martinom.

Po maši, ki sta jo spremljala glasba in petje, so se zbrani zadržali ob klepetu in prigrizku.

M. L.

