Svetnika Jožeta Olovca bo zamenjal sin Janez

10.7.2023 | 09:40

Jože Olovec (SDS) je kot občinski svetnik odstopil junija. (Foto: arhiv DL)

Krško - Na petkovi 3. korespondenčni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško so soglasno potrdili mandat novemu članu občinskega sveta Janezu Jožetu Olovcu iz Leskovca pri Krškem. V občinskem svetu bo zamenjal dolgoletnega svetnika, svojega očeta Jožeta Olovca (SDS), ki je ob koncu junijske 6. redne seje občinskega sveta MO Krško napovedal svoj odstop, naslednji dan pa je tudi podal odstopno izjavo s položaja svetnika in s tem dnem mu je tudi formalno-pravno prenehal mandat. Janez bo Jožeta Olovca zamenjal tudi v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Odboru za finance in občinsko premoženje.

Naj spomnimo, da je novi občinski svetnik Janez Jože Olovec na lanskih lokalnih volitvah v 4. volilni enoti prejel 131 preferenčnih glasov.

P. P.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj Oceni JožeŽ Z vsem spoštovanjem, ampak to je podn od podna. Kaj hudiča so tejli Olovci naredili ? nič, samo lapajo prazno slamo in se povsod štulijo. Preglej samo prijavljene komentatorje