Ob 80-letnici tragičnih dogodkov - po poteh spominov in tovarištva do Velikega Podljubna

10.7.2023 | 11:50

Fotografije: ZB za vrednote NOB Novo mesto

Veliki Podljuben - Člani ZB za vrednote NOB Novo mesto, ki delujejo v krajevnih organizacijah Birčna vas, Podgrad in Uršna sela, ter občinski organizaciji Dolenjske Toplice in člani ZB za vrednote NOB Straža so konec tedna skupaj pripravili pohode po poteh spominov in tovarištva ter spominsko slovesnost pri spomeniku NOB v Velikem Podljubnu.

Pohodi so potekali po treh pohodnih smereh (Ruperč Vrh, Straža, Uršna sela), ki so se združile v Velikem Podljubnu. Na domačiji Šmajdek so se pohodnikom priključili tudi krajani in drugi; preko 130 udeležencev je nato skupno odšlo do spomenika padlim in pobitim partizanom NOB, kjer je bila spominska slovesnost ob 80. obletnici tragičnih dogodkov v tem kraju. Pod streli okupatorja in njegovih pomagačev je padel prvoborec in organizator partizanskega boja v tem rajonu Franc Šali iz Vavte vasi, do smrti pa so pobili še dva krajana Velikega Podljubna, aktivista OF.

Program je povezoval Franci Plut, spominsko slovesnost pa so začeli z Zdravljico in pesmijo MPZ Straža, v minuti tišine so položili venec in prižgali svečo.

Glavni govornik je bil predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman, ki je izpostavil pomen poznavanja zgodovinskih dejstev v lokalnem okolju ter ohranjanja zapisov in pričevanj takratnih akterjev tudi za nove generacije.

Na prireditvi so, kot sporočajo organizatorji, sodelovali častna straža SV, častna straža spominske partizanske enote, praporščaki, člani ZB NOB, organizirani v spominski partizanski enoti, mešani pevski zbor iz Straže in lokalni funkcionarji, sin padlega prvoborca Franci Šali pa je povedal življenjsko zgodbo otroka padlega partizana.

M. K.