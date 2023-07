Na mladinskem SP v motokrosu Novak 31., Peklaja zaustavil padec

10.7.2023 | 08:20

Slovenska reprezentanca v Bukarešti na predstavitvi (Foto: AMZS)

Alex Novak s staršema (Foto: arhiv DL, V. J.)

Jaka Peklaj jo je skupil v prvi finalni vožnji in zaradi bolečin v rami v drugi ni nastopil. (Foto: arhiv AMZS)

Bukarešta - Slovenska mladinska reprezentanca je od petka, 7. julija, do nedelje, 9. julija, v Romuniji nastopila na mladinskem svetovnem prvenstvu v motokrosu. Slovenske barve je zastopalo kar devet motokrosistov.

Letošnji gostitelj svetovnega mladinskega prvenstva je bila Bukarešta. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je v Romunijo odpeljal kar devet voznikov. Alex Novak in Taj Golež sta tekmovala v razredu MX 65, Val Slavec in Tai Vidović v razredu MX 85, Miha Vrh, Gal Geršak, Lukas Osek, Žan Oven in Jaka Peklaj pa v kategoriji MX 125.

Padca v obeh vožnjah

V najšibkejšem razredu sta Novak in Golež zelo dobro opravila s sobotnimi kvalifikacijami. V skupini A sta zasedla 6. in 8. mesto ter se zanesljivo uvrstila v nedeljski finalni vožnji. Z nedeljsko prvo vožnjo je bolje opravil Golež, ki je osvojil 14. mesto, Novak pa je v cilj pripeljal na 21. mestu.

Oba sta padla in sta se morala nato v ospredje prebijati iz ozadja. Na tej ravni tekmovanja je v tako hudi konkurenci takšne napake zelo težko oziroma praktično nemogoče popravljati, je povedal Kragelj. V drugi vožnji sta dobro štartala, a situacija je bila spet podobna, saj sta znova pristala na tleh. Golež se je na koncu prebil do 8. mesta, Novak pa je v cilj pripeljal na 26. mestu. Skupno je naslov svetovnega prvaka osvojil Latvijec Patriks Cirulis, Golež je zasedel 11. mesto, Novak pa je pristal na 31. mestu.

Brez finala

V razredu s prostornino motorjev do 85 kubičnih centimetrov sta Vidović in Slavec v zelo močni konkurenci pokazala veliko mero borbenosti in nepopustljivosti, vendar se jima žal ni uspelo prebiti do finalnih nastopov. V kvalifikacijah sta vozila v skupini B, v kateri sta v cilj prišla na 22. in 33. mestu. Nato sta imela še eno priložnost v t.i. "last chance" vožnji, a se jima tudi tu ni izšlo. Vidović je bil 11., Slavec pa je v cilj pripeljal na 25. mestu, kar je bilo žal premalo za uvrstitev v finale.

Peklaja zaustavil padec

V kategoriji motorjev s prostornino do 125 kubičnih centimetrov je vozilo kar pet slovenskih motokrosistov. V kvalifikacijah si je v skupini A mesto v finalu zagotovil Peklaj, ki je ciljno črto prepeljal na 14. mestu, Oven pa je bil 19. in se je boljšega izplena nadejal v "last chance" vožnji. V skupini B je bil Geršak 21., Vrh 24., Osek pa je zasedel 26. mesto. Vsi trije so nato vozili še enkrat v "last chance" vožnji, v kateri si je Oven z 2. mestom privozil nedeljske finalne nastope, Geršakovo 6. mesto pa je pomenilo, da je dobil status druge rezerve. Osek je v cilj pripeljal na 11. mestu, Vrh pa na 23. in zanju so se nastopi v Bukarešti končali pred finalom.

Nedeljska prva vožnja se ni iztekla po načrtih in željah Ovna in Peklaja, ki sta ostala v ozadju. Slednji je grdo padel, a nadaljeval in je ciljno črto prevozil na 33. mestu, eno za Ovnom, ki je zasedel 32. mesto. V drugi vožnji zaradi bolečin v rami Peklaj ni vozil in priložnost za dokazovanje je dobil Geršak. Slovenca sta bila znova en za drugim, in sicer je bil Oven 28., Geršaku pa je pripadlo 29. mesto. Naslov svetovnega prvaka v tem razredu je osvojil Francoz Mathis Valin, Oven je skupno pristal na 32. mestu, Geršak na 33. mestu, Peklaj pa je zasedel 41. mesto. V točkovanju držav, sodelovalo jih je 38, so zmagali Italijani pred Nizozemci in Francozi, Sloveniji pa je pripadlo 17. mesto.

AMZS; M. K.