FOTO: Gorelo na Ratežu - ogenj uničil gospodarski objekt, delovne stroje, traktor ...

10.7.2023 | 07:00

Fotografije posredovanja na Ratežu: PGD Šmihel

Sinoči ob 23.38 je na Ratežu, občina Novo mesto, zagorelo pomožno gospodarsko poslopje. Ogenj so pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Ratež in Šmihel pri Novem mestu ter s hitro intervencijo preprečili širitev požara na sosednji gospodarski objekt. V pomožnem gospodarskem poslopju velikosti 9x6 metrov so zgoreli delovni stroji, traktor, štirikolesnik, kolesa in precej orodja. Ogenj je objekt popolnoma uničil. Do 3.30 so na gasilski straži ostali gasilci PGD Ratež.

Nesreča motorista

Ob 16.03 se je na cesti Livold–Fara v naselju Štalcerji, občina Kočevje, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanega.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA, na izvodu PROTI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANK. NASELJE, izvod Tovarniška cesta;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA izvod. 1. Nad progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 3. PROTI ŠKRJANČAM;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM, izvod 5. JUG NAD CESTO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ 1939;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA, izvod 2. PROTI GRČ VRHU-DOLINA;

- od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki oskrbovanim iz TP STUDENEC, izvod 4. STUDENEC;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVO, izvod 1. VRHOVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Završe, nizkonapetostno omrežje - Završe med 8. in 14. uro, na območju TP Vozenk, nizkonapetostno omrežje - Artiče med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Krsinji vrh, Pavla vas, Trščina in Jančeva dolina med 8. in 14.30 uro ter na območju TP Malkovec med 8. in 10.30 uro.

M. K.