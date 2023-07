Delo v gozdu usodno za občana Brežic; potres pri Trebnjem

9.7.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Pri opravljanju gozdarskih del se je popoldne okoli 13.30 v naselju Bojsno v občini Brežice poškodoval občan. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri reanimaciji obolele osebe in osebo prenesli do mesta, kjer so ga prevzeli delavci pogrebne službe, poroča center za obveščanje

Zmeren potresni sunek v bližini Trebnjega

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 11.43 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 46 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Trebnjega.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Trebnjega, Mirne Peči in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Na Podbevškovi goreli odpadki

Ob 15.12 je v Podbevškovi ulici v Novem mestu gorel kup smeti in gradbenih odpadkov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so pogasili požar na površini okoli deset kvadratnih metrov.

Gasilci odklenili hišo

Ob 14.16 so gasilci PGE Krško v naselju Brezovska Gora, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta.

M. K.