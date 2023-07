Mladi rokometaši ujeti v dvigalu - osem so jih odpeljali v bolnišnico

9.7.2023 | 18:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V dvigalu športne dvorane v Kopru je bilo dopoldne nekaj časa ujetih 11 oseb - mladi člani Rokometnega kluba Ribnica skupaj s trenerjem. Poklicni gasilci so s tehničnim posegom odprli dvigalo in nudili pomoč reševalcem pri prenosu oseb do reševalnih vozil. Osem so jih prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, poroča center za obveščanje. Vsi so bolnišnico že zapustili.

Center za obveščanje je bil o dogajanju v športni dvorani na Cesti Zore Perello Godina v Kopru obveščen nekaj po 10.30. Kot navaja, so očividci delno odprli vrata dvigala in ujetim izročili vodo ter s tem tudi v dvigalo dovajali svež zrak.

Nato so gasilci koprske gasilske brigade s tehničnim posegom odprli dvigalo, iz dvigala rešili ujete osebe in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu oseb do reševalnih vozil.

Reševalci in dežurni zdravnik so pregledali vseh 11 oseb. Osem oseb so oskrbeli na kraju in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola, so še zapisali pri centru za obveščanje.

Po poročanju RTV Slovenija, ki ga povzema Multimedijski center RTV Slovenija, so bili v dvigalu približno pol ure ujeti mladi člani Rokometnega kluba Ribnica skupaj s trenerjem. Vseh 11 se počuti dobro. Tiste, ki so jih na pregled odpeljali v izolsko bolnišnico, so že prevzeli starši in so v domači oskrbi.

En otrok se je sicer v dvigalu onesvestil, nekateri so imeli vrtoglavico, vsi pa so bili zaradi dogodka v blagem šoku, je dopisnici RTV Slovenija povedal trener ekipe, ki je bil z otroki v dvigalu. Zaradi dogodka, ki je mlade športnike nekoliko pretresel, se nocojšnje finalne tekme na rokometnem turnirju Eurofest in zaključne prireditve ekipa ne bo udeležila.

STA; M. K.