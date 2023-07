''Srečno, knapi'' na Senovem

9.7.2023 | 15:30

Nekdanji rudarji v »mašinhauzu«

Senovo/Reštanj - Anton Petrovič, aktualni predsednik Turističnega društva Senovo in nekdanji predsednik senovske krajevne skupnosti, ter tudi že bivši predsednik KS Senovo Vlado Grahovac, sta med tistimi, ki so jima pripisali zasluge, da se ohranja knapovščina na tem koncu, smo slišali ob letošnjem dnevu rudarjev v Reštanju, v zgradbi nekdanjega »mašinhauza«, kot imenujejo strojnico nekdanjega premogovnika Senovo. V njej je zametek muzeja rudarstva in soba, kjer se sestajajo krajani.

»Če ne bi bilo v pravem času pravih ljudi na pravem mestu, se marsikaj od naše knapovščine ne bi ohranilo. In da smo ta objekt lahko zadržali, ker je imela država namen to rušiti,« je spomnil Petrovič.

Vse, kar se je dogajalo v 200 letih delovanja premogovnika na Senovem, je vplivalo tudi na kraj. Zato je tudi letošnji rudarski praznik ob TD podprla še KS Senovo. Zavedajo se, da, če ne bi bilo rudnika, ne bi bilo Senovega. Reštanj in Dovško sta bili vrsto let veliko večji naselji kot Senovo. Z Mestnim muzejem Krško so na Senovem letos začeli projekt Srečno knapi, ki ga je podprl tudi participativni proračun MO Krško in ga bodo končali naslednje leto, da bi ohranili spomine na rudarjenje na senovskem koncu v čim bolj avtentični obliki. Zbrali bodo spomine, anekdote, gradiva in pričevanja nekdanjih rudarjev, posneli bodo tudi video, da ne bi ugasnil spomin.

Tekst in foto: Pavel Perc

Galerija