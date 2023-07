FOTO: Na AC audi prebil ograjo in pristal v grmovju

9.7.2023 | 08:30

Nesreča na AC Smednik-Drnovo (Foto - tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Včeraj ob 4.53 je na AC Smednik–Drnovo, občina Krško, osebno vozilo prebilo varovalno ograjo ter pristalo v grmovju poleg avtoceste. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in pregledali udeležence prometne nesreče. Nihče ni bil poškodovan, do iztekanja motornih tekočin ni prišlo.

Gorele pnevmatike

Minulo noč ob 2.36 so v Lokvah, občina Črnomelj, gorele avtomobilske pnevmatike na cestišču. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili ter pregledali okolico.

Gasili v Kerinovem grmu

Sinoči ob 22.18 so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem grmu, kjer so pogasili dva manjša požara odpadnega materiala.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1, TP MAJER2.

Nadzorništvo Trebnje pa obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB, izvod 9. KZ TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

Galerija