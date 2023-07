FOTO: Jadralna padalka obtičala 15 metrov visoko na drevesu

8.7.2023 | 18:30

Fotografije reševanja jadralne padalke (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Sevnica

Ob 13.35 je na Lisci na območju naselja Podgorica, občina Sevnica, na drevesu na višini okoli petnajst metrov obtičala jadralna padalka. Posredovali so gasilci PGD Sevnica. ki so padalko s pomočjo vrvne tehnike rešili. Aktivirana sta bila tudi gasilca PGD Brežice z avtolestvijo, vendar njuna pomoč ni bila potrebna. Reševalci NMP Sevnica so padalko na kraju preventivno pregledali in jo odpustili v domačo oskrbo.

S ceste v brežino

Ob 16.45 je na lokalni cesti Blanca-Poklek, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s ceste v brežino. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev so poškodovani nudili prvo medicinsko pomoč, odklopili baterijo, preprečili iztekanje motornih tekočin, že iztekle pa so nevtralizirali z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Sevnica so voznico oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Gorelo v novogradnji

Ob 0.09 je v naselju Vrh pri Fari v občini Kostel gorelo v pritličju nedograjene stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje in Vas-Fara so požar pogasili, na prosto iznesli plinsko jeklenko ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

Granate v Krki

Ob 5.30 je pri Jurki vasi, občina Straža, občan na brežini reke Krke neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so odstranili in na varnem kraju uničili topovsko granato kalibra 65 milimetrov, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Ob 7.12 so tudi pod Kandijskim mostom v Novem mestu potapljači PRS našli v reki Krki več neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pirotehniki so tam odstranili in na varnem kraju uničili dve topovski granati kalibra 50mm, dva vžigalnika, ročno bombo, topovsko granato 37mm in naboj prebojni 23mm iz obdobja 2. svetovne vojne.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo v nedeljo od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJER 1 , TP MAJER2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB, izvod 9. KZ TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

