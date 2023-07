FOTO: Večer vina, penine in glasbe ob jubileju škocjanskih vinogradnikov

8.7.2023 | 14:00

Škocjanski vinogradniki so sinoči obeležili 50-letnico delovanja.

Škocjan - S povorko članov 14. vinogradniških društev s praporji ob spremljavi Pihalnega orkestra občine Šentjernej se je sinoči začelo praznovanje 50-letnice organiziranega delovanja vinogradnikov na področju, ki ga pokriva Društvo vinogradnikov Škocjan. Druženje ob jubileju so poimenovali Večer vina, penine in glasbe.

Društvo je ob jubileju prejelo tudi plakete oz. priznanje domače občine, Zveze društev vinogradnikov Dolenjske (na sliki) in Zveze vinogradnikov in vinarjev Slovenije.

Polstoletni zgodovino društva, ki se že vrsto let posveča ohranjanju vinogradniške tradicije, izobraževanju članov in promociji vrhunskih vin, lahko razdelimo v tri različno dolga obdobja. Prvo obdobje je bilo tisto, ki je bilo skupno vsem dolenjskim vinogradnikov, ki so skupaj oblikovali prvo vinogradniško društvo na Dolenjskem.

Tako je bilo leta 1972 ustanovljeno Društvo vinogradnikov Dolenjske, kar deset ustanoviteljev pa je bilo iz Škocjana, Janez Povšič je postal podpredsednik, promotor cvička in eden najbolj delovnih članov. Ideja povezovanja se je hitro širila, čez nekaj let so zaradi velikega geografskega območja začeli z delitvijo na ožje vinogradniške okoliše, leta 1993 pa se prvo ustanovljeno preimenovalo v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, ožji vinogradniški okoliši pa so začeli z ustanavljanjem lastnih društev. Tako je tega leta nastalo Društvo vinogradnikov Škocjan – Šmarjeta, člani so se po treh letih skupnega delovanja prijateljsko razšli in ustanovili vsak svoje društvo.

Blatnik častni predsednik

Marjanu Blatniku, prvemu predsedniku DV Škocjan, so podelili naziv častnega presednika društva, na sliki s Francijem Matkom, ki društvo vodi že od leta 2003.

Peter Blatnik, ki je predsedoval skupnemu društvu, je bil tudi prvi predsednik samostojnega škocjanskega društva. Na sinočnjem druženju so se mu zahvalili za vse predano delo v društvu in mu podelili naziv častnega predsednika Društva vinogradnikov Škocjan. »Skupaj z upravnim odborom si je prizadeval za čim širšo zasaditev žlahtnih trt, za organizacijo usposabljanja in seznanjanja z novostmi, za ocenjevanje kvalitete cvička in drugih vin, skratka za razvoj vinogradništva. Rezultati so bili kmalu vidni. V letih od 1993 do 2002 ima društvo štirikrat kralja cvička – dvakratni kralj je bil Janez Kralj iz Dobruške vasi in tudi zdaj že leta pokojni Marjan Kirar iz Dobruške vasi. Oba imata svoje vinograde na Vinjem Vrhu. Resno, trdo delo, spremljanje znanja in odlična lega so garant kakovosti,« je v nagovoru povedal Franci Matko, ki društvo vodi vse od leta 2003. Od letos dalje imajo v društvu tudi ambasadorja cvička – to je postal Franci Smrekar.

Škocjanski župan Jože Kapler v družbi vinske kraljice Slovenije Maje Pečarič in cvičkove princese Nike Martinčič

Velik korak naprej je društvo napravilo s tem, da je v svoje vrste privabilo mlade zainteresirane pridelovalce vina. Ti so zastavljene temelje začeli krepiti in nadgrajevati tako z usposabljanjem kot tudi z drugimi projekti. »Z združenimi močmi, s podporo občine in z velikim optimizmom smo uresničili zastavljene cilje: uredili smo ustrezne prostore, kupili in vgradili laboratorijsko opremo za preizkušanje vina in posledično svetovanje glede odprave napak, nabavili in nadgradili smo mobilni vinski hram, ob našem objektu zasadili cepič trte z Lenta, nabavili društveni prapor kot simbol društva in povezovanja … Vinogradniki sodelujejo na ocenjevanjih vin, kjer dosegajo visoke uvrstitve. Izobraževanja in tečaji so postali stalnica naše dejavnosti in z vso odgovornostjo lahko rečemo: 'Vinogradništvo v Občini Škocjan je zelo razvito. Pridelujemo kvalitetno grozdje in kvalitetna vina, kultura pitja se dviga iz leta v leto in bližamo se navodilu: pij malo, pij dobro,« je zadovoljno orisal prvi mož vinogradnikov.

Izdali pregleden bilten

Zbrane so sinoči pozdravili še domači župan Jože Kapler, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – Vinis Alojz Slavko Toplišek, Jernej Martinčič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije, zavoda Novo mesto, 26. vinska kraljica Slovenije Maja Pečarič, 24. cvičkova princesa Nika Martinčič in novopečeni ambasador cvička Franci Smrekar.

Tako občina kot obe zvezi – pokrajinska in nacionalna, sta škocjanskim vinogradnikov podelili priznanje oz. plaketo ob visokem jubileju, podelili so tudi zahvale članom Društva vinogradnikom Škocjan in priznanja iz letošnjega Tedna cvička. Ob tej priložnosti so izdali tudi ličen in bogat bilten, glavna urednica je bila Lea-Marija Colarič-Jakše, prva cvičkova princesa in dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki je z izbranimi besedami tudi povezovala sinočnji dogodek.

V programu so poleg že omenjene Šentjernejske godbe na pihala nastopili še domače ljudske pevke Klasje, Vid in Manca Pleterski na klaviaturah, Jurij Lekše ob spremljavi očeta Janeza Lekšeta na diatonični harmoniki, Ema Medved z besedilom odlomka letošnjega Kresnikovega nagrajenca Sto let slepote, avtorja Romana Rozine, in Orkester harmonikarjev učencev Janeza Lekšeta, za zabavno druženje pa je poskrbel ansambel Čudežni dečki.

Ponudba vin in penin Kmetije Karlovček.

Na stojnicah, ki so bile opremljene z lepimi mislimi, so se poleg domačih vinogradnikov v društvenem hramu predstavili Kmetija Karlovček, Vina HUBA Martinčič, Vinogradništvo Štemberger, Vina Martinčič, Vina JB inVino & čokolada Kunej, za gostinsko - kulinarično ponudbo pa so poskrbeli Oštarija Pri Selaku, Društvo podeželskih žena Škocjan, kmetija Lenart s suhomesnatimi izdelki in kmetija Škrjanec s siri in mlečnimi izdelki.

Besedilo in foto: M. Ž.

