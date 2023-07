Občina Šentjernej ne bo kupila Miklavža na Gorjancih

8.7.2023 | 11:00

Novi planinski dom na Mikavžu

Stari planinski dom je potreben obnove. (Fotografiji: ahirv DL; L. M.)

Šentjernej - Na zadnji seji šentjernejskega občinskega sveta so svetniki govorili tudi o prejeti ponudbi za prodajo nepremičnin pri Miklavžu na Gorjancih. Odločili so, da v nakup ne gredo. Kot so zapisali, namreč ''glede nato, da izvajanje turistične oziroma gospodarske dejavnosti ni obvezna gospodarska javna služba niti obvezna ali primarna naloga občine, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v tekočem in bodočih proračunskih letih ter potrebnih vlaganj v obnovo in ureditev obravnavanih nepremičnin ter izvedbo javne infrastrukture, nakup nepremičnin pri Miklavžu na Gorjancih ni smiseln niti izvedljiv.''

Zanimanje menda tudi med Arabci

Da je območje Miklavža na Gorjancih, priljubljena turistična in izletniška točka ne le za Dolenjce, ampak tudi širše, naprodaj za 1,2 milijona evrov, je znano od konca leta 2021.

Lastniki – podjetje Perman turizem ter devet posameznikov – so ponudbo za prodajo najprej naslovili na Občino Šentjrnej, čeprav naj bi bilo zanimanje med morebitnimi kupci veliko, med zainteresiranimi naj bi se že takrat pojavili tudi Arabci.

Prodaja se območje Miklavža, ki je skupaj veliko okrog 13 hektarov – del je stavbnih zemljišč (manjši del je območje centralnih dejavnosti, večji del pa so površine za oddih in rekreacijo), pretežni del pa so kmetijska oz. gozdna zemljišča. Območje obsega planoto s košenicami, delno zasajeno s sadnim drevjem ter obdano s širnimi gozdovi. Tam je več objektov: stari in novi planinski dom, gospodarski objekt s sanitarijami in skedenj. Z OPPN Miklavž iz leta 2014 je raba stavbnih zemljišč podrejena turistični oz. izletniški funkciji.

M. K.