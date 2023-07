Do novih postelj za starejše v Črnomlju, Krmelju, Višnji Gori in Sodražici

8.7.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je včeraj v Ljubljani slovesno predal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje gradnje 16 bivalnih enot za zagotovitev varnega okolja bivanja za starejše in druge osebe po celi Sloveniji. Po besedah ministra se bo s temi investicijami v Sloveniji zagotovilo več kot 500 novih postelj.

"Več kot 500 ljudem bomo omogočili dostop do ustrezne pomoči in oskrbe ter jim obenem pomagali ohraniti samostojnost, povezavo z lokalno skupnostjo in kakovost bivanja," je pred podelitvijo odločb poudaril minister Maljevac.

Skupaj gre za več kot 65 milijonov evrov sredstev, s katerimi se bo v Sloveniji financiralo 16 novih bivalnih enot za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Minister je čestital prejemnikom sredstev in lokalnim skupnostim, ob tem pa izrazil upanje, da bo v kratkem sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi. Ena od poglavitnih zavez aktualne vlade, je dodal, je vzpostavitev sistemov, ki bodo na temelju družbene solidarnosti priskrbeli osnovne življenjske dobrine za vse, ne glede na to, kdo so, od kod prihajajo in koliko imajo v denarnici.

"Tudi zagotovitev ustrezne oskrbe za tiste, ki ne morejo živeti samostojno, je takšna temeljna dobrina, novih 16 bivalnih enot pa dodatna pomembna pridobitev na tem področju," je poudaril minister.

Napovedal je nadaljnja prizadevanja za investicije v gradnjo infrastrukture, ki bo povečevala medgeneracijsko solidarnost ter vgrajevala spoštovanje do vseh, tudi starejših in oseb, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem življenju.

Med prejemniki sredstev za gradnjo novih bivalnih enot so CUDV Črna za gradnjo bivalnih enot Črna na Koroškem, DSO Črnomelj za gradnjo bivalnih enot Črnomelj, ODU Koper za gradnjo bivalnih enot Hrvatini, Dom Poljčane, DSO Grosuplje za gradnjo enot Bloke, Višnja Gora in Sodražica, Dom Danice Vogrinec za gradnjo bivalne enote Podlehnik, DSO Šentjur za gradnjo bivalne enote Dobje, DS Lendava za gradnjo bivalnih enot Kobilje in Šalovci, Koroški dom za gradnjo bivalnih enot Mežica, DS Rakičan za gradnjo bivalnih enot Dobrovnik, DUO Impoljca za gradnjo bivalne enote Krmelj, DU Gradišče za gradnjo bivalne enote Gradišče in DSO ŠENTJUR za gradnjo bivalne enote Šentjur.

Ukrep se financira iz načrta za okrevanje in odpornost ter državnega proračuna.

STA; M. K.

