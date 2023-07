Nedeljske skoke v Krko bo spremljala zapora Kandijskega mostu

8.7.2023 | 18:30

Foto: arhiv; Krka živi

Arhiv DL

Novo mesto - V nedeljo, 9. julija, bo v dolenjski prestolnici potekala tradicionalna novomeška prireditev Skoki v Krko, ki jo bo spremljala popolna zapora Kandijskega mostu, spremenjen bo tudi plovbni režim na reki Krki.

Popolna zapora Kandijskega mostu bo vzpostavljena v nedeljo od 8. ure do 24. ure, omejen bo tudi dostop do mostu, so sporočili z rotovža. Obvoz za osebna vozila bo urejen kot obračališče pri tržnici, in sicer na relaciji Prešernov trg - ob Kapiteljski ulici 5 - ob Trubarjevi ulici 3 - Rozmanova ulica.

Od 14. do 18. ure oziroma v času aktivnosti javne prireditve Skoki v Krko 2023 bo spremenjen oziroma omejen plovbni režim na reki Krki med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom, na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav.

M. K.