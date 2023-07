Dars: Za novomeški odsek 3. razvojne osi 35 milijonov € kohezijskih sredstev

7.7.2023 | 13:30

Predvideni most čez Krko

Ljubljana/Novo mesto - Za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka za tovarno Revoz pri Osredku je v okviru programa evropske kohezijske politike 2021-2027 predvidenih nekaj manj kot 35 milijonov evrov sredstev, so pojasnili na Darsu.

Dars je za gradnjo odseka, ki bo obenem tudi vzhodna novomeška obvoznica, gradbeno dovoljenje vnovič dobil v četrtek. Po njegovi pravnomočnosti bo lahko izbral izvajalca in končno začel z izvajanjem projekta, ki ga je zamaknila pritožba lokalne civilne iniciative.

Dars je namreč gradbeno dovoljenje za ta petkilometrski del bodoče 17,5 kilometra dolge tretje razvojne osi med dolenjsko avtocesto in Belo krajino že dobil oktobra 2021, a je upravno sodišče delno ugodilo tožbi civilne iniciative 3ROS-jug. Zadevo je vrnilo v ponovno odločanje na pristojnem ministrstvu, Dars je moral vlogo za dovoljenje dopolniti.

Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je bilo za projekt izgubljenih 40 milijonov evrov kohezijskih sredstev iz večletnega obdobja 2014-2020.

Na Darsu so zdaj pojasnili, da je za novomeški del tretje razvojne osi v programu kohezijske politike za obdobje 2021-2027 predvidenih malenkost manj kot 35 milijonov evrov. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ta sredstva bo možno koristiti po začetku gradnje odseka, skladno z dinamiko gradnje.

Obenem so na Darsu opozorili, da tudi sredstva iz obdobja 2014-2020 niso bila v celoti izgubljena, ampak so bila prerazporejena na druge projekte, od tega nekaj manj kot 11 milijonov evrov na projekt izdelave dokumentacije za gradnjo enega od odsekov hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradec na severnem delu tretje razvojne osi.

Na drugih odsekih južnega dela tretje razvojne osi medtem na delu od Osredka do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev, kjer je predviden tudi daljši predor, potekajo izdelava dokumentacije in odkupi zemljišč. Tudi za dele načrtovane prometnice v Beli krajini - do mejnega prehoda Metlika in Črnomlja - po informacijah Darsa že poteka projektiranje, na terenu pa tudi že geološke in geomehanske raziskave.

STA; M. K.