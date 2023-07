FOTO: Magnifico navdušil na Sevniškem grajskem poletju

7.7.2023 | 12:40

Sevnica - V čudovitem grajskem parku se je sinoči zgodil eden vrhuncev v okviru Sevniškega grajskega poletja, prireditev, ki jih pripravlja sevniški javni zavod KŠTM. Na koncertu Magnifica se je zbralo okrog 800 ljubiteljev njegove glasbe, ki so se zvečine zazibali v značilnih ritmih skladb Roberta Pešuta. Proti koncu skoraj dveurnega koncerta so s sicer redkih sedežev, ki jih pač Magnifico na svojih koncertih praviloma ne želi, da se bolj ''začuti z občinstvom'', vstali tudi tisti, ki so prišli le poslušati koncert in morda še tuintam sodelovati s petjem nekaterih Magnificovih uspešnic. Mimogrede: med občinstvom so bili številni obiskovalci iz drugih slovenskih krajev, ki Magnifica spremljajo na njegovih koncertih, prišel pa je tudi sevniški župan s soprogo.

Oder nastopajočih so tokrat namestili poleg vrtnarjeve vile, za dobro ozvočenje odličnega koncerta pa je poskrbela Janežičeva ekipa iz Tržišča, ki spremlja tega estradnega umetnika na njegovi koncertni turneji po Sloveniji.

Izkazala se je tudi ekipa Mateja Govekarja iz Grajske kavarne.

Pa še to: zdržalo je tudi vreme, saj je začelo rahlo rositi prav ob koncu koncerta, ki se je končal ob 22.25.

Besedilo in foto: P. P.

Galerija