Na Vrhu pri Boštanju po novem asfaltu

7.7.2023 | 09:40

Fotografije: Občina Sevnica

Vrh pri Boštanju - Na Vrhu pri Boštanju se že nekaj časa veselijo novo urejenega cestnega odseka, ki poteka skozi naselje.

V sklopu celostne ureditve prometne povezave so bila izvedena dela za stabilizacijo brežine z zamenjavo tampona cestišča, ureditvijo odvodnjavanja in javne razsvetljave. Na območju je bil urejen tudi vodovod. Naložbo v vrednosti dobrih 230 tisoč evrov je iz občinskega proračuna pokrila Občina Sevnica.

Župan Srečko Ocvirk je ob odprtju cestnega odseka nedavno poudaril, da je bilo za realizacijo te pridobitve potrebnih veliko aktivnosti skozi daljše časovno obdobje. Izpostavil je večplastno vlogo novega cestnega odseka, ki poleg prometne varnosti pomembno povezuje krajane Vrha pri Boštanju in izboljšuje njihov življenjski prostor, sporočajo z občine.

Trak je sicer skupaj z županom, predsednikom Sveta Krajevne skupnosti Boštanjom Vincencem Knezom in predstavnikom družbe Kostak prerezala najstarejša krajanka Marija Seničar. Cestni odsek je blagoslovil boštanjski župnik Andrej Golčnik.

Zbrane je nagovoril tudi krajan Vrha pri Boštanju in član Sveta Krajevne skupnosti Boštanj Ivan Možic, ki je izrazil zadovoljstvo ob odprtju novega cestnega odseka.

Priložnostni dogodek je povezovala Tanja Mikolič, kulturno pa so ga obogatili Ljudski pevci z Boštanja in Kvintet CIK – CAK, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.

Galerija