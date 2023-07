FOTO: Na AC prečrpali gorivo

7.7.2023 | 07:00

Gasilci so na AC prečrpali gorivo iz poškodovanega rezervoarja tovornjaka. (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj ob 7.55 je med avtocestnima priključkoma Trebnje zahod–Bič, občina Trebnje, tovorno vozilo poškodovalo rezervoar z gorivom, iz katerega mu je iztekala nafta. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, preprečili iztekanje in prečrpali gorivo. Delavci Darsa so s prometno signalizacijo zavarovali kraj dogodka in očistili cestišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI na izvodu OB CESTI;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR. na izvodu ŠIVILJSKA DELAVNICA, BEVKOVA UL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod 4. Desno;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod 1. Gornja Bušinja vas-Mali vrh.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA, izvod 5. SO KRIŽIŠČE JEDINŠČICA;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA, izvod 5. SAMOSTOJEČA OMARICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KRIŠKA REBER, izvod 2. PROTI SEJENICAM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Trebelno, nizkonapetostno omrežje – šola;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje – Prelesje vas + Jurglič Božo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Laze, nizkonapetostno omrežje – Preska med 8. in 14. uro; TP Gline jame med 8. in 10.30 uro; TP Lamperče med 11. in 13.30. uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Kjučice med 8. in 10. uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Smednik bencinski servis med 8. in 12. uro.

M. K.