Žetev 2023: Bo zaradi vremena in cen katastrofalno leto?

7.7.2023 | 08:10

Letošnja žetev se je začela. (Foto: Vanesa Jaušovec)

Novo mesto - »Žetev je že v polnem teku,« nam je ob koncu prejšnjega tedna povedal Jože Baznik, svetovalec za poljedelstvo na brežiški izpostavi KGZS Novo mesto. »Ječmen je v glavnem že požet, in če bo vse po sreči, bo prihodnji teden požeta tudi oljna ogrščica.« Že konec tega tedna, če bo vreme ugodno, se bo na lažjih tleh začela tudi žetev pšenice, že zdaj pa je jasno, da bo letošnja letina slabše kakovosti in manjša kot lani, saj so vremenski pogoji omogočili razvoj številnih bolezni, ki jih kmetje težko obvladujejo.

Z žetvijo ječmena, katerega kakovost zelo niha, se je začela letošnja žetev – Obeta se povprečna letina srednje kakovosti z nizkimi odkupnimi cenami

Mojca Leskovšek Svete