Na policista streljal 62-letnik, nato si je skušal soditi sam

6.7.2023 | 18:50

O dogodku sta nekaj več povedala v.d. generalnega direktorja Policije mag. Senad Jušić in Andrej Zbašnik, ki vodi delo Policijske uprave Novo mesto. (Foto: M. Ž.)

Zgodaj popoldne na mestu streljanja (Foto: FB PKD)

Šmarješke Toplice/Novo mesto - Kot smo že poročali, je popoldne v Šmarjeti moški streljal na policiste. Pri tem je bila poškodovana policistka, storilec pa je pobegnil s kraja dogodka. Policisti so ga so ga pozneje našli doma, kjer si je skušal soditi sam, zaradi hudih poškodb je bil odpeljan v bolnišnico.

Andrej Zbašnik, ki vodi delo Policijske uprave Novo mesto, je v izjavi za medije pojasnil, da sta danes nekaj po 14. uri v Šmarjeti policist in policistka Policijske postaje Novo mesto izvajala nadzor cestnega prometa. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola sta alkotest odredila 62-letnemu vozniku, ki je pokazal, da ima v krvi 0,61 miligrama alkohola na liter. Odvzela sta mu vozniško dovoljenje in prepovedala nadaljnjo vožnjo, 62-letnik pa si je uredil prevoz domov.

Čez slabe pol ure se je moški pripeljal nazaj na kraj, kjer sta policista še vedno izvajala nadzor prometa, stopil iz vozila, segel na zadnji sedež po orožje, bila je puška, in začel streljati na policista. Pri tem je bila policistka površinsko ranjena v desno ramo, policist pa ni bil poškodovan. Več kot deset nabojev je zadelo avtomobil, je dejal Zbrašnik in dodal, da policista proti strelcu nista uporabila orožja.

Čez približno deset minut so bili policisti obveščeni, da se je 62-letnik doma sam poškodoval s strelnim orožjem. Trenutno je v bolnišnici, njegovo zdravstveno stanje pa ni znano, je še dejal.

Ob tem je v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić poudaril, da je danes žalosten dan za slovensko policijo. To, da je storilec uporabil orožje proti policistki in policistu, je "še en dokaz več, kako nevaren je poklic policistov, ki dnevno tvegajo življenja za zagotavljanje varnosti prebivalk in prebivalcev Slovenije."

"Osebno sem sesrečal s policistko in policistom, ki sta bila neposredno napadena s strelnim orožjem. Policistka utrpela površinske poškodbe desne rame in obema je bila zagotovljena psihološka pomoč in podpora. V nadaljevanju bodo s psihologom dogovorjeni ukrepi za zagotavljanje podpore in pomoči in morebitni nadaljnji ukrepi za uspešno okrevanje policistov," je povedal

Preiskava trenutno poteka na treh mestih - tam, kjer je prišlo do streljanja, na policijskem vozilu in na domu 62-letnika, zato več podrobnosti znanih prihodnji teden. "Lahko pa povem, da je na vozilu več kot deset sledi strelnega orožja," je še povedal Zbašnik.

M. Ž.