Dars znova z gradbenim dovoljenjem za tretjo razvojno os na novomeškem odseku

6.7.2023 | 16:00

Simulacija predvidene hitre ceste s potekom nad Šmarješko cesto. (Vir: CI 3ROS-jug)

Ljubljana/Novo mesto - Dars je v ponovljenem postopku znova dobil gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi na območju Novega mesta, so v upravljavcu avtocest in hitrih cest objavili na Twitterju. Po pravnomočnosti dovoljenja bo Dars lahko začel s projektom, ki ga je zamaknila pritožba lokalne civilne iniciative.

Kot smo poročali pred kratkim, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pričakuje, da bi v Novem mestu lahko začeli graditi oktobra.



Gre za nekaj več kot petkilometrski odsek hitre ceste od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka za tovarno Revoz pri Osredku, ki bo hkrati tudi nova novomeška vzhodna obvoznica.

Dars je gradbeno dovoljenje za ta del bodoče 17,5 kilometra dolge tretje razvojne osi med dolenjsko avtocesto in Belo krajino že dobil oktobra 2021, a je upravno sodišče delno ugodilo tožbi civilne iniciative 3ROS-jug. Zadevo je vrnilo v ponovno odločanje na pristojnem ministrstvu.

Gradbeno dovoljenje je sodišče po pojasnilih iniciative odpravilo zaradi neizkazanih vplivov predvidenega poteka hitre ceste na zrak in hrup ter zaradi neizkazane skladnosti s predpisi o varstvu kulturne dediščine.

Tožbo na gradbeno dovoljenje so v omenjeni iniciativi vložili, ker je ministrstvo za okolje in prostor po njihovem prepričanju dovolilo gradnjo štiripasovne cestne povezave po ulicah naselja Novega mesta in ne mimo njega.

V Darsu so ob lanski odločitvi sodišča pojasnili, da je upravno sodišče veliko večino ugovorov civilne iniciative ocenilo za neutemeljene, v manjšem delu pa je tožniku ugodilo.

Zdaj so vlogo za gradbeno dovoljenje skladno s sodbo dopolnili in v ponovnem postopku danes še enkrat pridobili gradbeno dovoljenje. Gradnja bo lahko stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja ter zaključku dvofaznega postopka javnega razpisa za izvajalca gradbenih del, ki je bil po vloženi pritožbi na gradbeno dovoljenje začasno zaustavljen, napovedujejo.

Pred časom se je kot ocenjeno vrednost projekta omenjalo 95 milijonov evrov, a ga je verjetno rast cen v vmesnem obdobju podražila.

Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je bilo medtem izgubljenih 40 milijonov evrov kohezijskih sredstev iz večletnega obdobja 2014-2020, tako da naj bi bila evropska sredstva po napovedih zagotovljena v okviru izvajanja kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Na drugih odsekih južnega dela tretje razvojne osi medtem na delu od Osredka do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev, kjer je predviden tudi daljši predor, potekajo izdelava dokumentacije in odkupi zemljišč. Za dele načrtovane prometnice v Beli krajini - do mejnega prehoda Metlika in Črnomlja - pa potekajo izbori projektantov in ostali prvi koraki.

STA; M. K.