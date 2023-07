Med hišno preiskavo se je zaklenil v sobo in proti policistom nameril z orožjem

6.7.2023 | 14:00

Simbolna slika (Foto: policija.si)

V ponedeljek nekaj pred polnočjo se je na ljubljanskem Viču začel lov na 26-letnega moškega, ki je pred dnevi streljal v zrak.

Policisti so hitro izsledili njegov avto in zahtevali, da ustavi, a 26-letnik ni upošteval poziva in je le še pospešil. Peljal je v smeri Lavrice in nato po glavni cesti proti Ribnici. V Velikih Laščah so mu policisti pripravili past – na cesto so postavili stinger – sredstvo za prisilno ustavljanje vozil. Ubežnik ga je prevozil, s praznimi pnevmatikami je čez nekaj metrov le ustavil.

To pa še ni bil konec zgodbe. Beg je nadaljeval peš. Stekel je v bližnji gozd in se izmaknil policistom, niso ga našli kljub večurnem iskanju. So pa medtem v njegovem avtu našli dele orožja in naboje.

V torek so imeli policisti v rokah vse potrebne papirje za hišno preiskavo v osumljenčevi hiši v Grosupljem. Pričakovali so, da bi lahko bil moški oborožen, zato so pri hišni preiskavi sodelovali tudi policisti Specialne enote policije. Ko so vstopili, so najprej omejili gibanje šestim osebam v hiši, nato pa so locirali osumljenega, ki se je zaklenil v eno od sob, pred vrata pa nastavil težje predmete. Ko so vstopili, je 26-letnik v policiste nameril strelno orožje. Kljub temu so ga uspešno obvladali in ga prijeli. Nihče ni bil poškodovan. Poklicali pa so zdravstveno osebje, saj so po obnašanju moškega sklepali, da potrebuje zdravniško oskrbo. Z reševalnim vozilom so ga nato odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer so ga zadržali. Reševalci so na kraju tudi preventivno pregledali šest starejših oseb, ki so bile v hiši, vendar naknadne zdravniške pomoči niso potrebovale, so danes sporočili iz PU Ljubljana.

Med hišo preiskavo so policisti našli in zasegli revolver, dve pištoli, devet pušk in večjo količino streliva. Ena od pištol je posedoval nezakonito, ostalo orožje je bilo v lasti dveh družinskih članov osumljenega. Ker pa osebi nista zagotovili ustrezne hrambe orožja, da do njega ne bi imela dostopa nepooblaščena oseba, jima je bilo orožje zaseženo in bo na upravno enoto podan predlog za odvzem orožja.

Zoper osumljenega 26-letnika, ki sicer s strani policije še ni bil obravnavan, bodo podane primerne kazenske ovadbe, so še zapisali v PU Ljubljana.

