Z dveh njiv pobrali krompir, žal ne lastniki

6.7.2023 | 13:30

Foto: arhiv; PU NM

Na Mrtvicah na območju PP Krško so v noči na sredo neznanci z njive ukradli okoli 200 kg krompirja, z njive na Blatu na območju PP Trebnje pa okoli 150 kg krompirja.

Med 3. 7. in 5. 7. je v Semiču nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel kosilnico, kompresor, motorno žago in električni podaljšek. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

V noči na sredo je v kraju Mavrlen nekdo vlomil v zidanico in odnesel motorno žago, kosilnico in posodo z gorivom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.800 evrov škode.

V Trebnjem je med 25. 6. in 5. 7. nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

Med 2. 7. in 5. 7. je v Brežicah neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V minuli noči je v Leskovcu pri Krškem nekdo vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine vloma policisti prav tako še preiskujejo.

Pri prevozu migrantov ujeli Nemca in Romuna

Včeraj nekaj po 8. uri so policisti na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes nemških registrskih oznak. 32-letni državljan Nemčije je prevažal tri državljane Bangladeša, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Okoli 21.30 so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila VW golf italijanskih registrskih oznak. 34-letni državljan Romunije je prevažal dva državljana Turčije, ki ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanoma Nemčije in Romunije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Mostec, Podgračeno) prijeli 48 državljanov Bangladeša, 29 državljanov Maroka, sedem državljanov Nepala, pet državljanov Rusije, štiri državljane Burundija, štiri državljane Kitajske, tri državljane Indije, tri državljane Afganistana, tri državljane Pakistana, dva državljana Alžirije, dva državljana Šrilanke.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 94. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 269 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.