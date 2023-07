Denar za sofinanciranje malih čistilnih naprav še na voljo

6.7.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; MO Krško)

Krško - Z Mestne občine Krško so sporočili, da so še vedno na voljo sredstva javnega razpisa za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen objekt znaša 2.900 evrov. Delež sofinanciranje je od 70% do 95% upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2020 do oddaje vloge. Vloge lahko upravičenci na občino oddajo osebno ali po pošti.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v mestni občini Krško in društva s sedežem v njej, ki delujejo v javnem interesu.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pošljejo na naslov Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Mestne občine Krško (pritličje).

Vloge sprejemajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2023, komisijsko odpiranje in obravnava vlog pa bo enkrat mesečno, razen v avgustu in decembru.

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo tu.

M. K.