Camlohovi leto dni po požaru - Hvaležni dobrim ljudem

6.7.2023 | 10:30

Veliko dobrih ljudi je pripomoglo, da so se Camlohovi prej kot leto dni po uničujočem požaru lahko razveselili nove družinske hiše. (Foto: Pavel Perc)

Družina Camloh

Planina - Natanko leto dni po požaru, ki je uničil hišo Camlohovih v Planini, zaselku Gabrja v občini Sevnica, je v soboto, 1. julija tržiški župnik Jože Kohek ob sodelovanju s svojim predhodnikom Markom Japljem, zdaj župnikom na Zaplazu pri Čatežu nad Trebnjem, blagoslovil novo hišo in hlev Camlohovih.

Čestital je gospodarju kmetije Petru Camlohu, ker je tako lepo vzgojil otroke, da so po nesreči ostali skupaj in s trdim delom ter ob pomoči številnih dobrih ljudi v pičlem letu prišli do nove domačije. Kot je povedal Peter Camloh, je ta blagoslov za širšo družino nekakšna zahvalna sobota, da se zahvalijo vsem, ki so jim pomagali, da so lažje prebrodili najhujšo preizkušnjo, od gasilcev, ki so prihiteli na intervencijo v manj kot desetih minutah, do sovaščanov, sorodnikov in številnih prijateljev. Tisti, pretežno iz vinogradniških vrst, med njimi pa je bil tudi sevniški župan, so razveselili družino Camloh s sliko nekdanje domačije.

Čeprav je okrog nove hiše in hleva še gradbišče, so se številni še kar nekaj časa po blagoslovu, ki ga je spremljalo petje trških cerkvenih pevcev in prijateljev iz Šentjerneja, zadržali v prijetnem klepetu ob pijači in prigrizku.

P. P.

