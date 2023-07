Policijski specialci prijeli oboroženo osebo

5.7.2023 | 21:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Grosuplje - Policija izvaja hišno preiskavo na naslovu v Grosupljem, kjer so včeraj popoldne posredovali policisti specialne enote. Kot so danes pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana, so v akciji prijeli oboroženo osebo, pri tem pa ni bil nihče poškodovan.

Policisti so včeraj opravljali hišno preiskavo na podlagi odredbe pristojnega sodišča, ker je bil oseba v postopku oborožena in nevarna, pa so v akciji sodelovali tudi policisti specialne enote.

Ob vstopu v objekt so oboroženca prijeli, ob tem ni bil nihče poškodovan. Nato so osumljenega s kraja odpeljali z reševalnim vozilom, so pojasnili na PU Ljubljana.

Policisti danes še vedno izvajajo hišno preiskavo in zbirajo informacije, zato ne morejo posredovati dodatnih informacij, so še zapisali v odgovoru na vprašanja STA. Predvidoma bodo lahko več podrobnosti posredovali v četrtek, so dodali na PU Ljubljana.

STA; M. K.