Popoldansko neurje: strela v hišo, voda v klet, veter v drog - in ni še konec

5.7.2023 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; PKD)

Med popoldanskim neurjem je ob 15.34 v naselju Loka, občina Šentjernej, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Stara vas-Loka so izčrpali vodo ter pomagali pri čiščenju prostorov.

Ob 15.44 je pri naselju Brezovica pri Metliki veter poškodoval drog električne napeljave. Okvaro so odpravili dežurni delavci Elektra Ljubljana.

Več posredovanj med neurjem so popoldne med drugim imeli tudi gasilci v občinah Kočevje, kjer je strela udarila v stanovanjski objekt, in Dobrepolje, vendar o drugih podrobnostih center za obveščanje še ne poroča.

V večjem delu Slovenije še možna krajevna neurja

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo danes zvečer in v prvem delu noči na četrtek v večjem delu Slovenije še možna krajevna neurja. Arso je za celotno območje države prav tako izdal oranžno vremensko opozorilo. Napovedali pa so tudi možnost močnejših nalivov s točo, močnejši piš veter, udare strel in možnost poplav.

Po poročanju centra za obveščanje je v popoldanskih urah ozračje postalo nestabilno, na severu, v osrednjem delu in na jugovzhodu. Zato so se pojavile nevihte, ki so ponekod prerasle v krajevna neurja.

Enote gasilcev so na prizadetih območjih prečrpavale vodo iz zalitih prostorov stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih objektov, očistile več meteornih jaškov ob vozišču in zavarovale zaradi vetra poškodovan drog za elektro vodnike.

Z gasilci v avto

Ob 13.43 so posredovali gasilci PGE Krško na parkirišču pred trgovinskim centrom, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Plinska peč javljala napako

Ob 16.52 je na Poti na Brod v Radečah v stanovanju stanovanjskega bloka plinska peč javljala napako. Gasilci PGE Celje so izmerili prisotnost nevarnih plinov, preventivno izklopili in zaprli dotok plina.

M. K.