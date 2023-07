FOTO: Zaradi vandalizma ostali brez izposoje koles

5.7.2023 | 14:00

Takole vandali 'kolesarijo' na Senovem ... (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: MO Krško)

Krško/Senovo - Sistem za izposojo koles Krčan je vse pogosteje tarča vandalizma. Od februarja so vandali poškodovali več koles in tudi samih postaj in s tem povzročili precej škode, sporočajo z MO Krško. Največ malomarnih dejanj v zadnjem času zaznavajo na območju Senovega, zaradi česar so se na občini odločili, da bodo od danes, 5. julija, pa do nadaljnjega kolesa s postaje na Senovem umaknili iz izposoje.

Kršitelji so na območju postaje za izposojo koles Krčan na Senovem kljub video nadzoru iztrgali kolesa iz stebrička, pri čemer so uničili mehanizem za zaklepanje, na omenjenem območju je tudi vse več poškodovanih koles – od polomljenih okvirjev, zvitih krmil in poškodovanih drugih delov kolesa, kot je razvidno s fotografij. Zaradi porasta poškodb in kraj koles na postaji na Senovem ta torej, kot omenjeno, začasno ne bo obratovala.

''Takšna objestna in nasilna dejanja seveda strogo obsojamo, saj poleg gmotne škode, ki jo povzročajo, posledično tudi onemogočajo izposojo vsem ostalim odgovornim občankam in občanom, ki bi želeli uporabljati Krčana za svoje vsakodnevne poti,'' dogodke obžalujejo na MO Krško in napovedujejo, da bodo podali predlog za pregon zoper več kaznivih dejanj.

Občanke in občane zato prosijo za razumevanje in pozivajo vse, da ko bo sistem brezplačne avtomatske izposoje na Senovem ponovno vzpostavljen, s kolesi ravnajo odgovorno. Obenem jih pozivajo k prijavi vandalizma na sistemu Krčan, če ga opazijo, naj to sporočijo na telefonsko številko 031 377 789.

M. K.

