Cviček in novi cviček?

5.7.2023 | 14:20

Pri novostih v pridelavi upoštevamo obstoječi pravilnik o pridelavi cvička PTP, pravi direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Damijan Vrtin.

Zdravko Mastnak (v sredini) trdi, da z novim postopkom pridelavo dobijo novo vino, nikakor pa ne cvička PTP.

Ambasada cvička na Raki je primeren prostor za polemične razprave in umirjanje, ki jim sledi. (Vse foto: M. L.)

Raka - Ambasadorji cvička so včeraj v Ambasadi cvička na Raki razpravljali o novem načinu v pridelavi cvička. Tako so se odzvali na projekt Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP, v katerem je bil vodilni partner Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, kot partnerji pa so v njem sodelovali še Kmetijski inštitut Slovenije, Jernej Žaren, Jernej Martinčič, Marjan Jelenič, Andrej Grabnar, Kartuzija Pleterje kmetijstvo in Vinska klet Frelih.

Kot pravi direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Damijan Vrtin, so v projektu, ki so ga začeli leta 2019 in je trajal do leta 2021, upoštevali obstoječi pravilnik o pridelavi cvička PTP. »Delali smo vse v sklopu obstoječega pravilnika, in to v vinogradu, pri sortni sestavi in tipizaciji do končnega vina. Ampak s postopki v pridelavi grozdja in vina smo preizkusili sodobnejše metode,« pravi direktor.

Na včerajšnjem zboru ambasadorjev cvička so način pridelave, ki ga omenja direktor Vrtin, ostro kritizirali tisti, ki trdijo, da z novim načinom pridelave grozdja in vina za cviček PTP ni mogoče pridelati cvička PTP. Novi način odstopa od tistega, kar za pridelavo cvička PTP izjemno natančno določa pred leti potrjeni elaborat. Z novim načinom lahko pridelajo novo vino. To, novo, vino, je lahko še vedno cviček, vendar mu morajo v ime dodati nekaj, iz česar bo jasno razvidno, da to ni cviček PTP. Nekateri predlagajo ime Cviček novo. V kritiki sta bila ostra zlasti Zdravko Mastnak in Ivo Kuljaj. »Če uvajate nov postopek, napišite nov pravilnik in imate novo vino,« je dejal Mastnak. »Naredite si novo blagovno znamko, če ste jo sposobni,« je predlagal Kuljaj.

»Ko smo poskušali vina, pridelana po novi metodi, so to dobra vina, ampak to ni cviček PTP,« je menil Ivan Urbanč, ki je kot koordinator ambasadorjev cvička tudi sklical včerajšnji zbor. Kot je poudaril, bodo ohranili cviček PTP, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto naj poizkuša metode naprej v omenjeni že začeti smeri, vendar za neko novo vino.

Direktor Vrtin ni z ničemer namignil, da bi Zavod in projektni partnerji nameravali ob kritikah odstopiti od začetih novih načinov. Sprejemljivo se mu zdi, da bi novost v pridelavi cvička označili z dopolnitvijo imena.

Miran Jurak je kot predsednik Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, v katero so vključeni zagovorniki cvička PTP in zagovorniki novega načina pridelave, predlagal pomiritev strasti, ne pa tudi zapiranja vrat pred novostmi. »Napredek in stroka morata iti z roko v roki,« je dejal.

Na zboru so simbolični sprejeli novega ambasadorja cvička Franca Smrekarja v ambasadorski zbor.

Ambasadorji so razpravljali tudi o zborniku, ki ga je izdala Zveza društev vinogradnikov Dolenjske ob letošnjem 51. tednu cvička. Pri trem se je Ivo Kuljaj kritično odzval na nekatere dvoje vsebin v zborniku, in sicer na zapis o prihodnosti dolenjskega vinogradništva, avtorjev Matjaža Pavlina, Lee-Marije Colarič-Jakše in Marka Koščaka, ter zapis Ivanke Badovinac, v katerem avtorica podrobno pojasnjuje že omenjeno tehnološko posodobitev pridelave grozdja in vina.

Zbrane je v začetku pozdravil predsednik Društva vinogradnikov Raka Mladen Zorko.

