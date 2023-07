Nesrečo povzročil mladoletni motorist; ponoči pijan žalil in razgrajal

5.7.2023 | 13:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 14. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznice osebnega avtomobila in motorista pri Tuševem Dolu. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren mladoletni motorist, ki je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 34-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistriran motor, se je v nesreči lažje poškodoval. Policisti so motor zasegli in o k kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes poročajo s PU Novo mesto.

V nekaj urah 12 prekoračitev

Brežiški policisti so izvajali poostren nadzor hitrosti in v nekaj urah ugotovili 12 prekoračitev hitrosti. Zaradi kršitev so izdali osem plačilnih nalogov, trem tujcem so bile izrečene globe, prav tako je bil na Okrajno sodišče v Brežicah podan obdolžilni predlog.

V naselju Trebež so vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 107 km/h, kar predstavlja prekoračitev dovoljene hitrosti za 57 km/h. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,35 miligrama alkohola. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljeni kršitvi določa denarno kazen v višini 1.800 evrov, kršitelju se izreče tudi 26 kazenskih točk.

Vlomi in tatvine

Na območju Soteske (PP Dolenjske Toplice) je v noči na torek nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli sto litrov goriva.

V Župeči vasi (PP Brežice) je med 3. 7. in 4. 7. nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt ni vstopil, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Z dvorišča stanovanjske hiše na Biču so med 3. 7. in 4. 7. neznanci odpeljali 54 vreč cementa. Lastnika so oškodovali za 400 evrov.

Enega tatu prijeli

Policisti PP Dolenjske Toplice so sinoči nekaj pred 20. uro na območju Soteske izsledili in prijeli 37-letnega storilca, ki je na parkirnem prostoru vlomil v rezervoarja dveh tovornih vozil in poskušal ukrasti gorivo. Osumljencu so ukradeno gorivo zasegli in vrnili oškodovanemu podjetju. Zoper 37-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Ponoči pijan razgrajal

Policisti PP Novo mesto so v minuli noči posredovali na Tržiški ulici, kjer je 44-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, na javnem kraju z vpitjem in žaljenjem motil javni red in mir. Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli Slovenca in več tujcev pri prevozu migrantov

Novomeški policisti so v torek in v noči na sredo med kontrolo prometa ustavili vozila slovenskih in več tujih registrskih oznak. Ugotovili so, da sta dva tuja državljana in 27-letni državljan Slovenije v vozilih prevažali tuje državljane, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Policisti so v torek popoldan med kontrolo prometa na območju Čateža ob Savi ustavili avto slovenskih registrskih oznak. Ugotovili so, da 27-letni državljan Slovenije, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu prevaža osem državljanov Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Okoli 20. ure pa so na avtocesti v smeri proti Ljubljani pri izvozu za Mirno Peč ustavili vozilo poljskih registrskih oznak. 52-letni državljan Kazahstana je v vozilu prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

V noči na sredo so odvzeli prostost tudi 34-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine z dovoljenjem za bivanje v Sloveniji, ki je v avtomobilu iz smeri Obrežja proti Ljubljani prevažal štiri državljane Sirije in dva državljana Iraka.

Državljanom Slovenije, Kazahstana in BiH so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Trnje, Obrežje) prijeli 21 državljanov Bangladeša, 14 državljanov Maroka, deset državljanov Rusije, devet državljanov Pakistana, tri državljane Indije, tri državljane Nepala, dva državljana Kube in državljana Somalije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 82. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 268 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč z gmotno škodo. V Krškem so zasegli avtomobil kršiteljici cestno prometnih predpisov, ki je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 18. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.