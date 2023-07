Tina Šutej z novim rekordom stadiona

5.7.2023 | 11:30

Prvo ime mitinga je bila Tina Šutej, ki je postavila rekord stadiona.

Anže Durjava ...

... je bil drugi v metu kopja. Zmagal je Vedran Samac, tretji je bil Matija Kranjc. (Naslovne fotografije: Boštjan Pucelj; spodaj v fotogaleriji: FB AK Krka in M. Žnidaršič - fotografije s podelitve medalj)

Novo mesto - Stadion Portoval je bil včeraj prizorišče 34. mednarodnega atletskega mitinga, ki je poleg domačih atletov privabil tudi številne tuje tekmovalce. Miting je bil že četrti v seriji mitingov za Mednarodno Atletsko ligo 2023, prav tako pa je štel za točkovanje Mednarodne atletske zveze (World Athletics). Med najbolj zvenečimi imeni mitinga sta bila skakalka v višino Tina Šutej in sprinter Luka Janežič, ki sta v Novem mestu spisala prav posebno zgodbo.

Vrnitev Janežiča, Šutej z rekordom

Za Janežiča je bila to prva tekma potem, ko si je marca lani strgal Ahilovo tetivo in bil z atletskih prizorišč odsoten več kot leto dni. »Kar nekoliko težko se je bilo postaviti na start po tako dolgem času, vendar sem zares vesel, da sem se vrnil,« je po vrnitvi povedal Janežič. Sicer slovenski rekorder na 300 in 400 metrov, je v Novem mestu zmagal s časom 47,77 in za seboj pustil vso konkurenco. Drugi je bil Slovak Mario Hanic (48,02), tretji pa Vladimir Marcek (48,07), prav tako iz Slovaške.

Šutejeva je v večernih urah, potem ko se je celotno atletsko dogajanje na Portovalu že zaključilo, praktično tekmovala sama s seboj. Najboljša slovenska tekmovalka v skoku s palico je začela skakati šele na višini 4,30, medtem ko je drugouvrščena Vita Benedetič (Nova Gorica) tekmovanje končala z rezultatom 3,80. Tretja je bila članica Massa Ajda Osolnik (3,60). Šutejeva je pred približno sto gledalci, ki so še vztrajali na prizorišču, preskočila letvico na višini 4,63 in tako za osem centimetrov izboljšala rekord stadiona, ki ga je leta 2019 postavila sama. »Forma je v redu, vendar še ni najboljša. Najboljše hranim za Svetovno prvenstvo v Budimpešti. To je bila zame trening tekma. Rada tekmujem v Novem mestu,« je takoj po zmagi povedala trenutno ena najboljših slovenskih atletinj.

Durjava blizu zmage

Zelo zanimiv obračun smo spremljali v memorialni disciplini – met kopja, ki so jo že devetič pripravili v spomin na nekdanjega novomeškega metalca kopja prof. Marijana Špilarja. Zmage se je veselil prvi favorit Vedran Samac (Srbija), ki je kopje vrgel 72,32 metra daleč. Anže Durjava (Mass) je za Srbom zaostal za 32 centimetrov in tako zasedel drugo mesto (72,00). Tretji je bil slovenski rekorder v metu kopja Matija Kranjc (71,46).

Dvojna zmaga v metu diska

Za nekaj dobrih rezultatov so poskrbeli tudi domači atleti Atletskega kluba Krka. Dvojne zmage v metu diska sta se veselila Tadej Hribarl (52,68) in Simon Blatnik (35,16). Drugega mesta se je na 110 metrov ovire veselil Tilen Novak (14,74). Tilen Delič Verstovšek je bil v skoku v višino prav tako drugi (1,99), tekmoval pa je tudi v metu diska (1,75 kg) v kategoriji starejših mladincev in zasedel tretje mesto (39,37). Med članicami je v metu krogle srebrno medaljo osvojila Karla Jerič (12,33), bronasto pa Tara Keber (10,97). Luka Zupanc, član Viva kluba Brežice, je bil v skoku s palico drugi (4,80), medtem ko je Timotej Cvelbar (Šentjernej) osvojil bronasto medaljo na 100 metrov. Maj Ficko (Viva) je z rezultatom 1,93 osvojil tretje mesto v skoku v višino, Zoya Aleksandra Bracović (Dolenjske Toplice) pa se je v isti disciplini med članicami, prav tako veselila tretjega mesta (1,60).

V okviru mitinga je potekal tudi miting mladih. Miha Brajkovič (Krka) je s časom 7,60 zmagal na 60 metrov, Ema Selak (Šentjernej) je bila na 60 metrov med pionirkami druga (8,04), tretja je bila članica Krke Neja Mantelj (8,11). Sara Bašelj (Šentjernej) je osvojila bronasto medaljo na 600 metrov (1:44,18).

Anže Borin

