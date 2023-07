Priznanja krvodajalcem jubilantom v Škocjanu

5.7.2023 | 11:00

Darko Tramte je kri daroval 70-krat.

Škocjan - Območno združenje RK Novo mesto daje dejavnosti krvodajalstva poseben pomen, zato v vsaki občini posebej podeljujejo priznanja krvodajalcem jubilantom. ''S tem skrbimo za spodbujanje novih krvodajalcev in za motiviranje tistih, ki redno darujejo kri,'' pravijo na OZ.

Pred dnevi so se tako spomnili krvodajalcev v Škocjanu, kjer jih veseli dober odziv na zadnjih terenskih krvodajalskih akcijah, ko se je humanitarnemu klicu odzvalo 76 krvodajalcev, med njimi jih je kar 19 darovalo kri prvič. Naslednja akcija v Škocjanu bo 6. decembra letos, je napovedala predsednica Komisije za krvodajalstvo pri OZ RKS Novo mesto Anka Blatnik Gorenc, ko je nagovorila škocjanske krvodajalce jubilante. Pozdravil jih je tudi župan Jože Kapler, ki spodbuja predvsem terenske akcije, ki se jih tudi sam večkrat udeležuje.

V Škocjanu imajo 253 krvodajalcev, na tokratno prireditev so jih povabili 23, ki so kri darovali 10, 20, 30, 40 in kar do 70-krat, prejemnik za največkrat darovano kri je bil tokrat Darko Tramte.

M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto