Potres pri Žužemberku

5.7.2023 | 07:00

Sinoči ob 22.09 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,3 v bližini Žužemberka, 41 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci naselij v okolici Žužemberka. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 7.20 so v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS na izvodu ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod Desno;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP SV. URŠULA, izvod 3.PROTI RUSOM DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Gora Vrhe, nizkonapetostno omrežje – Vrhe predvidoma med 9:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Poklek, Selce, Krajna brda in Krajna brda 2, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Cirnik, Cirnik nadomestna in Kušina, predvidoma med 8:00 in 10:00 uro.

M. K.