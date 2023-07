Ob kartuziji Pleterje uredili Pot zgovorne tišine

5.7.2023 | 09:45

Foto: Občina Šentjernej

Šentjernej/Pleterje - Kulturno društvo Zgovorna tišina, katerega cilja sta spoznavanje zgodovine in poslanstva kartuzijanskega reda ter zavzemanje za ohranitev žive kartuzije, je ob kartuziji Pleterje pri Šentjerneju uredilo sprehajalno Pot zgovorne tišine. Pot so uredili s prostovoljnim delom in donacijami. Ob njej so postavili informacijske table in izdali zloženko.

Ob poti so postavili 16 tabel z dvojezično zapisanimi podatki o poti in samostanu ter citati iz pravil kartuzijanskega reda, je povedal predsednik Kulturnega društva Zgovorna tišina Jože Simončič.

Gre za enourno oz. skoraj trikilometrsko nezahtevno sprehajalno pot s stometrsko višinsko razliko. Vodi ob samostanskem obzidju in se začne ob pleterskem muzeju na prostem. Konča se v samostanski gotski cerkvi. Zloženko z glavnimi usmeritvami je moč dobiti v bližnji samostanski trgovini. Ob mokrem vremenu za pot priporočajo primerno obutev, je še navedel Simončič.

Štiri kartuzije na Slovenskem

Na slovenskih tleh so sicer v zadnjem tisočletju delovale štiri kartuzije. Prvo so okoli leta 1160 ustanovili v Žičah, drugo okoli leta 1167 v Jurkloštru na Koroškem, tretja je bila leta 1255 Bistra. Zadnjo med slovenskimi kartuzijami, kartuzijo Pleterje, je leta 1403 ustanovil grof Herman II. Celjski in ji leta 1407 izstavil ustanovno listino.

Za vodjo njene gradnje je določil brata Hartmana iz kartuzije Gaming, kasnejšega priorja. V drugi polovici 15. stoletja so kartuzijo močno ogrožali turški vpadi, v 16. stoletju pa redovna nedisciplina, ki je kartuzijo leta 1595 pripeljala do ukinitve. Takrat je pleterski kompleks skupaj s posestvi prešel v roke jezuitov, ki so ga imeli v lasti do leta 1773. Poslopja in posest so bila nato deželna last in kasneje zasebna, leta 1899 pa je kartuzijanski red od tedanjih lastnic odkupil vsa pleterska posestva in do leta 1904 zgradil nov samostan. Ta je od leta 1984 za obiske le delno odprt. Podobno kot v drugih kartuzijah je znotraj obzidja klavzura, stara gotska cerkev in zakristija pa sta odprti za vse obiske.

Od prvotne pleterske kartuzije so se ohranili le šest stoletij stara gotska cerkev, zakristija in vinska klet. Preostala poslopja so sezidali pred nekaj manj kot 120 leti.

Kulturno društvo Zgovorna tišina so ustanovili leta 2009. Pobudnik ustanovitve društva je bil dolgoletni sodelavec in prijatelj kartuzije Pleterje, arhitekt Zvone Pelko.

STA; M. K.

