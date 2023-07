Prenovili bodo cesto Dolenje Kamence-Potočna vas v soseščini romskega naselja

4.7.2023 | 19:50

Cesta med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo

Podpis pogodbe

Podpisnika Gregor Macedoni in Dejan Bibič v družbi predsednika KS

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor gradbenega podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta danes podpisala pogodbo za prenovo cestnega odseka med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo na severozahodnem obrobju Novega mesta. Mestna občina Novo mesto bo naložbo pokrila sama in zanjo skupaj z davkom odštela nekaj več kot 850.000 evrov.

Gre za nekaj več kot polkilometrski cestni odsek na dokaj prometnem, obljudenem in varnostno občutljivem območju v soseščini novomeškega romskega naselja Žabjak-Brezje, je ob podpisu povedal Macedoni.

Naložba ob cestni prenovi obsega še ureditev pločnika, cestne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda. Naložbena dela obsegajo tudi prestavitev telekomunikacijskih in nizkonapetostnih vodov, je še navedel novomeški župan.

Gradbena dela bodo stekla sredi meseca. Končati jih morajo v osmih mesecih oz. do pomladi, pa je dodal Bibič.

Po občinskih podatkih so preostalo cestno razsvetljavo na območju Dolenjih Kamenc dogradili in uredili že med letoma 2017 in 2018.

M. K.

