Previdno pri prodaji rabljenih vozil - plačajo aro, potem pa grozijo in izsiljujejo

4.7.2023 | 13:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto/Črnomelj - Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so letos na območju Bele krajine in Novega mesta obravnavali več primerov goljufij pri prodaji rabljenih vozil, ko so prodajalci kupcu avtomobil prepisali še pred plačilom celotne kupnine, prevarant pa nato kupnine ni poravnal. Zato opozarjajo na previdnost.

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so se v omenjenih primerih prevaranti s prodajalci po opravljeni preizkusni vožnji dogovorili za nakup vozila in jim v ta namen izročili aro v višini okoli pet odstotkov. Prodajalca so nato z različnimi izgovori prepričali, da bodo celotni znesek kupnine poravnali po prepisu vozila.

A po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in prepisu vozila preostalega zneska kupnine niso poravnali. Trdili so, da so celotni znesek kupnine prodajalcu že izročili pred opravljenim prepisom.

Policisti so v vseh primerih zbrali obvestila in nadaljujejo s preiskavami in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja goljufije.

Grožnje in izsiljevanje

Občanom na policiji svetujejo, naj bodo pri prodaji previdni. Avtomobil naj predajo kupcu šele po prejemu celotne kupnine in ureditvi prepisa lastništva. Svetujejo, da v pogodbo vključijo tudi podatke o stanju vozila ali pripis "videno - kupljeno", saj so v preteklosti obravnavali tudi primere, ko so prevaranti dan ali dva po nakupu vozila od prodajalca zahtevali, da jim vrne del kupnine, ker naj bi na avtomobilu prišlo do večje okvare. Prodajalcem, ki so zavrnili vračilo denarja, so grozili in jih izsiljevali.

V primeru, da pride do oškodovanja in nekdo postane žrtev goljufov, pa naj o tem takoj obvesti policiste na številko 113 ali se zglasi na najbližji policijski postaji.

M. K.