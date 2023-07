Peljala iz garaže in trčila v peško; na udaru električni vodniki in folije za bale

4.7.2023 | 11:40

Folije za bale sena niso poceni in zato iskano blago ...

Včeraj ob 11.40 se je zgodila prometna nesreča v Trebnjem. Policisti so ugotovili, da se je 52-letna voznica osebnega avtomobila iz garažnih prostorov vključevala v promet in zapeljala na pločnik, kjer je trčila v 83-letno peško. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Brez vozniške, s tujimi tablicami

Brežiški policisti so med kontrolo prometa na Obrežju okoli 15.30 ure ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni voznik iz Maribora nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu pa je imel nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Renault clio so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine - na udaru električni vodniki in folije za bale

V Šentjerneju je med 30. 6. in 1. 7. nekdo poskušal vlomiti v klet poslovno stanovanjskega objekta. V notranjost ni vstopil, z vlomom pa je povzročil za okoli 250 evrov škode.

Med 29. 6. in 3. 7. je neznanec v Novem mestu vlomil v ograjen prostor podjetja in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.700 evrov škode.

V Semiču je med 26. 6. in 3. 7. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V noči na ponedeljek so v Zburah neznanci z dvorišča kmetijskega objekta ukradli 16 škatel s folijo za ovijanje bal zelene barve. Lastnika so oškodovali za okoli 2.000 evrov.

Pijanega nasilneža vklenili

Policisti PP Novo mesto so včeraj okoli 18.30 posredovali v zasebnem prostoru v Novem mestu, kjer je pijan moški žalil svojo partnerko in z vpitjem motil javni red in mir. 70-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Jesenice na Dolenjskem, Obrežje) prijeli 25 državljanov Bangladeša, 20 državljanov Pakistana, 18 državljanov Rusije, 12 državljanov Indije, osem državljanov Afganistana, šest državljanov Maroka, pet državljanov Turčije, štiri državljane Nepala in tri državljane Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 232 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, goljufije, ponarejanja denarja, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

