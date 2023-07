Poškodovali plinovod; gasilci v sobi ujeli kačo

4.7.2023 | 07:00

To sta fotografiji včerajšnje popoldanske nesreče na AC pri Medvedjeku, ko je malo po 15. uri v smeri Ljubljane kombi trčil v ograjo in obstal na cestišču. Poškodovanih ni bilo. Fotografijo, kako so nekateri brezobzirno izkoriščali reševalni pas, ustvarjen po nesreči, in vozili po njem, pa smo objavili že ob včerajšnjem poročanju. (Fotografiji: PGD Trebnje)

Včeraj ob 18.10 so v ulici Marof v Trebnjem pri zemeljskih delih poškodovali distribucijski plinovod iz plinohrama. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in zaprli plinsko požarno pipo na centralnem rezervoarju. Za odpravo napake bo poskrbela servisna služba upravljalca plinohrama.

Iz hiše nazaj v naravo

Ob 22.13 so v naselju Bedenj, občina Črnomelj, gasilci PGD Adlešiči v sobi stanovanjske hiše ujeli kačo in jo spustili v naravno okolje.

Gorelo strnišče

Ob 18.29 je v naselju Dednja vas, občina Brežice, gorelo strnišče. Požar so pogasili gasilci PGD Pišece.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA ČRNOMELJ, na izvodu POD GOZDOM;

- od 7.30 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu DOLENJCI;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA, na izvodu NOVA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Nad progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1;

- od 8.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS, izvod 1. DOL. NEMŠKA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TPGabrijele, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Skrovnik, Martinja vas, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Pijavice, Bruna vas, Gorenje Mladetiče predvidoma med 8.00 in 14.00; TPTO Mokronog, med 7.40 in 14.30 in TPZabrdje, nizkonapetostno omrežje – Bon – Zorc med 9.00 in 13.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Stagnca, nizkonapetostno omrežje Žibert – Mirt med 8. in 14. uro, TP Potok, nizkonapetostno omrežje Novo naselje med 8. in 12. uro.

M. K.