Oživljanje neuspešno; reševal otroka iz avta in se poškodoval

3.7.2023 | 19:10

Ko je promet na AC pri Trebnjem proti Ljubljani obstal zaradi popoldanske prometne nesreče, so nekateri brez slabe vesti zapeljali po reševalnem pasu ... (Foto: FB PKD)

Danes ob 14.08 so v ulici Stara cesta v Straži gasilci PGD Dolenja Straža kot prvi posredovalci s pomočjo AED nudili pomoč nenadno oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so nadaljevali z oživljanjem, vendar neuspešno. Oseba je preminula.

V avtu zaklenjen otrok

Ob 14.28 se je na parkirišču v Kidričevi ulici v Črnomlju zaklenilo osebno vozilo, v katerem je bil otrok. Še pred prihodom gasilcev je lastnik nasilno odprl vozilo in se pri tem poškodoval. Gasilci PGD Črnomelj so lastniku obvezali poškodovane roke in svetovali, da sam poišče nadaljnjo zdravniško pomoč.

Gorela slama na njivi

Ob 14.42 je v Cegelnici v Novem mestu gorela slama na njivi ob gospodarskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

Kombi na AC v ograjo

Ob 15.18 je na avtocesti v smeri Ljubljane pred pokritim vkopom Medvedjek kombinirano vozilo trčilo v ograjo in obstalo na cestišču. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, očistili in oprali vozišče ter pomagali pri usmerjanju prometa in nalaganju vozila na avto vleko. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec DARS. Poškodovanih ni bilo.

Trk sredi mesta

Ob 10.58 sta na Ljubljanski cesti v Kočevju trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, nevtralizirali razlite tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP in policistom pri usmerjanju prometa.

M. K.