Humanitarni teden mladih: ''Veseli smo, če so nas uporabniki veseli''

Novo mesto - Na Območnem združenju RKS Novo mesto so zadnji junijski teden, od 26. 6. do 30. 6., tradicionalno povabili mlade na humanitarni počitniški teden mladih, ki se ga je od udeležilo 20 mladih prostovoljcev, od tega trije devetošolci in 17 dijakov novomeških srednjih šol.

Prvi dan so se, kot sporočajo iz humanitarne organizacije, spoznali med seboj, si izmenjali svoja pričakovanja in želje, se pogovarjali o prostovoljstvu in izkušnjah ter o veščinah, ki naj bi jih imeli prostovoljci. Seznanili so se tudi z dejavnostmi Rdečega križa Novo mesto in o možnostih opravljanja prostovoljnega dela.

Nato so se začeli pripravljati na obisk starejših krajanov v DSO Novo mesto, kjer so z lutko Križem kapica prikazali zgodbo o deklici, ki rada pomaga, in skupaj z uporabniki doma izdelovali lutke Križem kapice. Mladi so pomagali tudi v skladišču RK, kjer so sortirali oblačila in izdelovali prehrambne pakete za socialno šibke posameznike in družine.

Tretji dan so imeli udeleženci pravo prostovoljsko akcijo, gospodu iz Šentjerneja so zložili osem metrov drv ter opleli vrt. V Novem mestu pa so starejšemu gospodu pomagali urediti bivalne razmere, počistili so mu sobo in z njim ter njegovo mamo poklepetali. Mladi na RK so se družili z uporabniki programa Delo z brezdomnimi in socialno ranljivimi, igrali so družabne igre in se z njimi pomerili tudi v kegljanju, dan pa zaključili ob skupnem druženju ob pizzi. Udeleženci humanitarnega tedna so spoznali še dve delavnici, 'Reci ne nasilju' in 'Vzgoja za humanost', ki ju Rdeči križ izvaja po osnovnih šolah.

Zadnji dan je bil namenjen refleksiji, druženju in povezovanju. Najprej so imeli zunaj jogo, da so se malo sprostili. Za konec so se mladi pomerili še v kvizu o poznavanju RK, kjer so se dobro odrezali, a hkrati ugotovili, da še marsičesa niso vedeli.

Povedali so, da jim je bilo všeč druženje s starejšimi, spoznavanje novih ljudi, pomoč drugim in pridobivanje novih prijateljev.

Mladi prostovoljci so se pripravljeni tudi vnaprej vključiti v prostovoljstvo pri RK, npr. v telefonsko družabništvo in druge prostovoljske akcije. ''Veseli smo, da so med nami taki mladi, zato nas ni strah za prostovoljstvo,'' so zapisali na OZ RK Novo mesto

Jaka pa je takole strnil vtise humanitarnega tedna: ''Všeč so mi bile zgodbe zgovornih in razpoloženih uporabnikov. Oni so bili naše družbe prav tako veseli, kakor mi njihove.''

