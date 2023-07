V Novem mestu razpis - mladi do najemnih stanovanj na Glavnem trgu

3.7.2023 | 14:00

Najemna stanovanja je občina uredila na Glavnem trgu 2, ...

... v hiši, katere polovico je leta 2016 občini z darilno pogodbo podaril Nikolaj Levičnik, potomec družine Jelovšek pl. Fichtenau, ki so jo dobili nazaj v postopku denacionalizacije. (Fotografiji: arhiv DL)

Stanovanja čakajo mlade najemnike. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je objavil prvi javni razpis za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim. Gre za najemna stanovanja v prenovljeni stavbi v središču Novega mesta na Glavnem trgu 2. Razpisni pogoji so objavljeni na spletnih straneh sklada. Prijava je možna do vključno 11. avgusta, so danes sporočili s sklada.

Oddajalo se bo predvidoma šest stanovanj, ki so velika od 54 m² do 98 m², so dostopna z dvigalom, vsakemu pa pripada tudi shramba v pritličju.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, na dan prijave stari vsaj 18 let in v letu objave razpisa manj kot 30 let.

Prijavijo se lahko tudi mlade družine z vsaj enim otrokom, v katerih nihče od staršev ne presega starosti 30 let in ne glede na starost otrok.

Prijavijo se lahko tudi družine s starši starimi do 35 let. In sicer pod pogojem, če noben otrok v družini ni šoloobvezen in če starši šele stopajo na trg dela ter potrebujejo podporo pri procesu osamosvajanja, reševanju stanovanjskega vprašanja in vzpostaviti pogojev za oblikovanje lastne družine.

Prosilci lahko vse potrebne informacije med delovniki dobijo osebno na poslovnem naslovu Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto na Germovi ulici 6 v Novem mestu, telefonsko ali spletno na naslovu info@jss-monm.si, so še zapisali na skladu.

M. K.