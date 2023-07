Iz šotora v treznilnico: Pijana nedovoljeno kampirala v gozdu

3.7.2023 | 13:00

Divje kampiranje sta zamenjala za posteljo v novomeški treznilnici. (Foto: arhiv lokalno.si)

Policisti PP Novo mesto so v noči na soboto posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru v bližini Zobčeve ulice v Novem mestu. Ugotovili so, da sta 71-letni moški in 43-letna ženska nedovoljeno kampirala v gozdu. Med postopkom policistov sta se kršitelja, ki sta bila pod vplivom alkohola, nedostojno vedla in nista upoštevala ukazov, zato so zoper njiju uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Odvzeli vozniško, vozil naprej

Policisti PP Novo mesto so v noči na soboto med kontrolo prometa na Ulici Slavka Gruma ustavili 36-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da je bilo v predhodnem postopku kršitelju odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja, ker je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola. Avtomobil so mu tokrat zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovan mladoletni voznik mopeda

V soboto popoldne je padel voznik mopeda v Dolenjcih. Črnomaljski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je mladoletnik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Policisti bodo zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Med 29. 6. in 30. 6. je z njive v Prečni nekdo izkopal in odpeljal okoli 60 kg krompirja.

Z dvorišča stanovanjske hiše v naselju Drenovec pri Bukovju (PP Brežice) je med 28. 6. in 30. 6. neznanecukradel kosilnico.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Brezju pri Veliki Dolini je v petek popoldne nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobilaizmaknil torbico z mobilnim telefonom, denarnico, dokumenti in gotovino.

V noči na soboto je na Vrhu pri Šentjerneju neznanec iz pomožnega objekta ob stanovanjski hiši ukradel vrtni prekopalnik, vrtni traktor in kosilnico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.000 evrov.

V noči na nedeljo je v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar in več pločevink s pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Motokrosist huje poškodovan

V soboto dopoldne so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo mladoletnika, ki naj bi padel s kros motorjem. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila na motokros stezi v Krškem, kjer je mladoletnik izgubil oblast nad motorjem, padel in se huje poškodoval. Okoliščine policisti še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Na Čatežu ob Savi ujeli Turka pri prevozu migrantov

Policisti na območju Čateža ob Savi so v soboto zvečer med kontrolo osebnega avtomobila poljskih registrskih oznak ugotovili, da je 58-letni državljan Turčije v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Vozniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 23. 6. in 26. 6. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Jereslavec, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah, Mihalovec, Brežice) izsledili in prijeli 64 državljanov Maroka, 46 državljanov Pakistana, 36 državljanov Rusije, 27 državljanov Indije, 25 državljanov Bangladeša, 16 državljanov Nepala, 15 državljanov Iraka, 13 državljanov Kube, deset državljanov Turčije, devet državljanov Sirije, osem državljanov Konga, tri državljane Palestine, tri državljane Alžirije, po dva državljana Irana, Afganistana, Šrilanke, Eritreje in Jordanije in po enega državljana Kitajske, Kameruna, Gvineje, Tunizije in Gane. Na območju PP Črnomelj (Žuniči) so izsledili dva državljana Maroka in na območju PP Krško (Krško) dva državljana Iraka in državljana Alžirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 30. 6. in 3. 7. posredovali v 203. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 605 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 20 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 48. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, nezakonitega lova, ponarejanja denarja, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.